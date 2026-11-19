La subida de tasas de noviembre ocurrió después del periodo medido, por lo que no explica directamente los resultados laborales de octubre

Australia perdió 43 mil 500 empleos en octubre y su tasa de desempleo subió al 4.9 %, el nivel más alto desde octubre de 2021. El deterioro del mercado laboral añade presión al banco central, que enfrenta el desafío de contener la inflación mientras aumentan las dificultades para encontrar trabajo.

La Oficina Australiana de Estadísticas (ABS) informó este jueves 19 de noviembre que el número de desempleados aumentó en 17 mil 800 personas durante el mes, hasta alcanzar 753 mil 700. En contraste, la población ocupada se redujo a 14 millones 738 mil 600 personas, según las cifras ajustadas por estacionalidad.

El retroceso estuvo acompañado de una menor participación laboral, que pasó del 66.8 % al 66.6 %. La proporción de la población en edad de trabajar que tiene empleo también disminuyó, del 63.6 % al 63.3 %.

El desempleo juvenil alcanza su mayor nivel en cinco años

Entre las personas de 15 a 24 años, la tasa de desempleo aumentó al 11.3 %, frente al 11.1 % de septiembre. También se trata del registro más elevado para este grupo desde octubre de 2021.

Sean Crick, responsable de estadísticas laborales de la ABS, explicó que una proporción mayor de personas permaneció desempleada respecto de lo habitual para octubre durante el periodo posterior a la pandemia.

En términos anuales, el número de personas sin trabajo aumentó en 95 mil 400, equivalente a un crecimiento del 14.5 %. Aunque la ocupación todavía supera la de un año antes, la caída mensual refleja un debilitamiento de las condiciones laborales.

El subempleo, que incluye a quienes tienen trabajo pero desean y pueden laborar más horas, bajó ligeramente del 6.3 % al 6.2 %.

La caída del empleo complica el panorama para el banco central

Los resultados se conocen después de que el Banco de la Reserva de Australia elevara las tasas de interés por quinta ocasión en el año. El encarecimiento del crédito busca moderar la demanda y reducir las presiones inflacionarias, pero también representa una carga para hogares y empresas.

La pérdida de ocupación introduce un nuevo elemento para las próximas decisiones monetarias. El banco central prevé que el desempleo continúe aumentando y alcance el 5.1 % hacia finales de 2028, aunque los datos de octubre muestran un deterioro más rápido de lo que anticipaba.

La subida de tasas de noviembre ocurrió después del periodo medido, por lo que no explica directamente los resultados laborales de octubre. Tampoco el aumento del desempleo confirma por sí solo un próximo recorte: la evolución de la inflación seguirá siendo determinante para las decisiones del organismo.