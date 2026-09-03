Descubren un decágono gigante en las nubes de Saturno

Científicos descubrieron una estructura de 10 lados en el polo sur de Saturno, similar al famoso hexágono de su región norte

Una nueva estructura geométrica fue detectada en la atmósfera de Saturno. Se trata de un enorme decágono formado por 10 lados que rodea la región polar sur del planeta y que podría convertirse en una pieza clave para comprender los fenómenos atmosféricos de los gigantes gaseosos.

El hallazgo fue realizado por un equipo encabezado por Agustín Sánchez-Lavega, catedrático de la Universidad del País Vasco (EHU), y sus resultados fueron publicados en la revista Science Advances.

El decágono apareció en imágenes del Hubble

La nueva formación fue identificada en 2023, cuando el hemisferio sur de Saturno comenzó a ser más visible desde la Tierra. Las imágenes obtenidas por el Telescopio Espacial Hubble revelaron una estructura de 10 lados alrededor del polo sur.

Posteriormente, observaciones realizadas por el propio Hubble durante 2024 y 2025, además de imágenes captadas desde telescopios terrestres, confirmaron que el fenómeno continuaba presente.

Algunos de los vértices del decágono presentan un contraste menor que otros, una característica que podría indicar que la estructura todavía está evolucionando y que sería menos estable que el famoso hexágono ubicado en el polo norte.

¿Qué relación tiene con el hexágono de Saturno?

La existencia del hexágono de Saturno fue descubierta durante los sobrevuelos de las sondas Voyager 1 y Voyager 2 entre 1980 y 1981. La formación rodea el polo norte del planeta y ha permanecido visible durante más de 40 años.

Un año de Saturno equivale aproximadamente a 30 años terrestres, por lo que la permanencia del hexágono representa uno de los fenómenos atmosféricos más llamativos del planeta.

Durante décadas, los investigadores no habían encontrado una estructura comparable en el hemisferio sur, pese a la simetría observada en la distribución de los vientos y en la dinámica atmosférica de Saturno.

El descubrimiento del decágono abre ahora la posibilidad de comparar ambas formaciones para determinar cómo se originan y qué factores permiten que adopten formas geométricas tan particulares.

El decágono se mueve a 10 kilómetros por hora

Para estudiar la evolución de la nueva estructura, los investigadores recurrieron también a las observaciones de una amplia red de astrónomos aficionados, cuyos telescopios permitieron seguir durante el último año el desplazamiento de los vértices.

Al igual que el hexágono, el decágono se encuentra dentro de una corriente en chorro cuya velocidad máxima ronda los 400 kilómetros por hora. Sin embargo, la estructura completa se desplaza lentamente respecto a la rotación del planeta, a unos 10 kilómetros por hora.

Sus vértices, además, realizan un movimiento oscilante con un periodo aproximado de 32 días, un comportamiento que no se ha observado en el hexágono del polo norte.

Los investigadores estiman que uno de los lados del decágono ya supera los 16 mil 700 kilómetros. También consideran que la formación podría ser más grande e inestable que el hexágono septentrional.

Las observaciones realizadas en infrarrojo mediante el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral permitieron estudiar la estructura térmica de la región y medir los vientos, cuyos cambios de velocidad dependen de la altura.

Una de las principales incógnitas es determinar si el decágono y el hexágono tienen raíces profundas en la atmósfera de Saturno o si se trata de fenómenos meteorológicos superficiales que afectan únicamente las capas superiores de nubes.