Descubren habitaciones de lujo dentro de una cárcel en Indonesia

En vista del escándalo creado, el Gobierno suspendió de sus puestos al director de la cárcel y a otros cuatro altos funcionarios del recinto

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El hallazgo de habitaciones y autos de lujo dentro de una cárcel situada en la ciudad de Bogor, al sur de Yakarta, ha desatado una polémica en Indonesia, donde el Gobierno del exmilitar Prabowo Subianto ha anunciado sanciones e investigaciones para hacer frente a las críticas.

Dirección General de Instituciones Penitenciarias de Indonesia supervisó este miércoles la demolición de estos inmuebles, una semana después de que personal de la Defensoría del Pueblo (Ombudsman) hallase una hilera de pequeños apartamentos ocultos en un terreno de la prisión de Cibinong.

Según el Ombudsman, que publicó imágenes del hallazgo, en el recinto había varios vehículos de alta gama estacionados y al menos una decena de pequeñas viviendas "con comodidades como salas de estar, sofás, televisores, refrigeradores, mesas de comedor y aire acondicionado".

Además, en la zona, en la que algunos guardias de seguridad intentaron impedir el acceso del personal de la Defensoría del Pueblo, había un gimnasio completamente equipado y un simulador de golf en construcción.

Detrás de las viviendas, precisó el Ombudsman en una nota de prensa, había una puerta de salida al exterior sin llave, "lo que representa un grave riesgo de fuga y acceso no controlado" en una cárcel que el Ejecutivo había certificado como "libre de corrupción".

En vista del escándalo creado, el Gobierno suspendió de sus puestos al director de la cárcel y a otros cuatro altos funcionarios del recinto, quienes están ahora siendo investigados por la Justicia.

Proses pembongkaran rumah dinas di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, saat ini tengah berlangsung, Rabu (30/9) Siang. 🎥 Ard pic.twitter.com/qZRiijVKpf — Radio Elshinta (@RadioElshinta) September 30, 2026 Según informó la agencia pública Antara, las investigaciones preliminares revelaron que entre los reclusos que usaban estas instalaciones se encuentran empresarios pagando penas por corrupción. La Comisión Anticorrupción y una comisión legislativa abrieron un seguimiento especial del caso, por el que han pedido al Ministerio de Prisiones una rendición de cuentas.