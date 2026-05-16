Descartan mutación de hantavirus en paciente francesa

Hasta el momento, es la única persona que ha dado positivo entre los cinco pasajeros evacuados desde Tenerife hacia París.

Las autoridades sanitarias de Francia informaron que la secuencia genética del hantavirus detectado en una paciente francesa hospitalizada en París coincide con cepas previamente identificadas en Sudamérica, por lo que hasta ahora no existen señales de una mutación más contagiosa o más grave.

La información fue confirmada por la ministra francesa de Sanidad, Stéphanie Rist, quien explicó que el Instituto Pasteur realizó la secuenciación completa del virus detectado en la mujer, pasajera del crucero MV Hondius, donde se originó el brote.

Francia descarta nueva variante del hantavirus

En un mensaje publicado en X, la ministra señaló que la cepa analizada corresponde con variantes conocidas previamente en Sudamérica.

“Por ahora ningún elemento hace pensar en la aparición de una variante susceptible de ser más transmisible o más peligrosa”, indicó Stéphanie Rist.

La funcionaria explicó que el análisis permitirá comprender mejor el comportamiento del virus y mantener vigilancia epidemiológica sobre el caso.

Además, adelantó que los datos obtenidos serán compartidos con la comunidad científica internacional conforme a los protocolos vigentes.

Paciente sigue grave en hospital de París

Hasta el momento, la paciente francesa es la única persona que ha dado positivo entre los cinco pasajeros evacuados desde Tenerife hacia París tras detectarse el brote relacionado con el crucero.

La mujer permanece internada en el hospital Bichat bajo aislamiento y supervisión médica, mientras que reportes difundidos previamente indicaron que continúa grave en cuidados intensivos.

Las autoridades sanitarias francesas no ofrecieron nuevos detalles sobre su evolución clínica.

Contactos dieron negativo en primeras pruebas

Las autoridades también informaron que los 22 casos considerados contactos del brote en Francia dieron negativo en la primera ronda de pruebas realizadas esta semana.

Estas personas permanecen hospitalizadas de forma preventiva mientras continúan bajo observación médica.

La ministra de Sanidad explicó previamente que, con base en la información conocida sobre el hantavirus de los Andes, esos resultados reducen el riesgo de nuevos contagios relacionados con ellos, incluso si posteriormente alguno desarrollara síntomas.