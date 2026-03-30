Descartan muerte de ‘Iván Mordisco’ tras bombardeo en Colombia

Medicina Legal confirmó que el líder disidente de las FARC no figura entre los seis abatidos en una operación militar en Vaupés

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia confirmó este domingo que Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’, considerado el criminal más buscado del país, no murió en el reciente bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares contra el Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las extintas FARC.

Identifican a víctimas tras operación militar

De acuerdo con el informe oficial, tras concluir los estudios forenses de los seis cuerpos que ingresaron el 28 de marzo, se determinó que ninguno corresponde al líder insurgente.

Las autoridades lograron identificar a cuatro de las víctimas: Ehisen Camilo Orozco Viscue, de 19 años; Claudia Yaneth Valencia, de 26; Angelin Andrea González Córdoba, de 18, y Yeiferson José Rincón Becerra, de 24.

Los otros dos cuerpos, ambos de mujeres, no pudieron ser identificados mediante huellas dactilares, por lo que la institución continúa con los procesos técnicos y solicitó la colaboración de familiares para avanzar en su identificación.

La operación fue llevada a cabo el pasado jueves en el departamento de Vaupés, donde fuerzas del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía realizaron un operativo de interdicción y asalto contra el Bloque Amazonas del EMC.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, informó que la acción dejó seis personas muertas, además del aseguramiento de material de guerra, equipos de comunicación, intendencia y explosivos.

Según el reporte, este golpe afecta de manera significativa las capacidades logísticas y operativas de esta estructura armada ilegal en el suroriente de Colombia.

‘Iván Mordisco’ sigue prófugo

Alias ‘Iván Mordisco’ es señalado por las autoridades como uno de los principales responsables de ataques contra fuerzas de seguridad en el país, y continúa siendo uno de los objetivos prioritarios.

El Gobierno colombiano mantiene vigente una recompensa de hasta 5,000 millones de pesos (alrededor de 1.3 millones de dólares) por información que conduzca a su captura.

Hasta el momento, no se ha informado sobre su paradero tras el operativo militar.