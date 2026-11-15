Descarta secretario de Transporte ciberataque en crisis aérea

La sustitución de cobre por fibra óptica en sistemas de telecomunicaciones saturó el control de tráfico y dejó miles de vuelos cancelados.

Las autoridades de Estados Unidos divulgaron este sábado que la sustitución del antiguo cableado de cobre por fibra óptica en los sistemas de telecomunicaciones aéreas originó la suspensión total de despegues en la víspera, que sigue causando caos en los aeropuertos.

Las cuatro horas que duró la inusual medida, aplicada solo tres veces este siglo, continuaban hoy afectando a miles de pasajeros en todo el país, con más de 5,500 vuelos cancelados y 6,900 retrasados hasta las 17:30 hora local (22:30 GMT), según el sitio de rastreo FlightAware.

El origen técnico de la falla y postura del Departamento de Transporte

El secretario de Transporte, Sean Duffy, aseguró este sábado que no cree "en absoluto" que se haya tratado de un ciberataque y en su lugar apuntó a fallos en un sistema aéreo que calificó de obsoleto.

Duffy explicó que el problema se originó cuando una contratista de la compañía L3Harris, que provee servicios a la Administración Federal de Aviación (FAA), realizaba un mantenimiento de rutina para sustituir el antiguo cableado de cobre por fibra óptica, lo que provocó una saturación en el sistema de control de tráfico aéreo.

"Estamos tratando de determinar si hubo incompetencia, es decir, si se trató de un error humano o de un fallo en la instalación por parte de L3Harris, o si instalaron un rúter defectuoso", agregó el secretario.

L3Harris, el principal proveedor del sistema de control de tráfico aéreo de Estados Unidos, dijo que colabora en la investigación, que ha estado "modernizando la infraestructura de comunicaciones que sustenta el Sistema Nacional del Espacio Aéreo en estrecha coordinación con la FAA" y que la mayor parte de esa labor se ha completado.

Por su parte, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, descartó hoy que el problema esté relacionado con un nuevo sistema de inteligencia artificial que la FAA ha implementado en los últimos meses para ayudar a gestionar condiciones meteorológicas y trayectorias de vuelo.

Bedford dijo prever hasta 5,000 cancelaciones de los 41,000 vuelos programados para este sábado, cifra que se había superado por la tarde, y confió en "recuperar plenamente las operaciones mañana domingo".

Impacto político y solicitud de fondos al Congreso

El Departamento de Transporte ha pedido al Congreso 30,100 millones de dólares para modernizar la infraestructura aérea, y Duffy aseguró a la prensa que el presidente, Donald Trump, está dispuesto a trabajar en el asunto con los demócratas, que asumirán el control del Congreso en enero.

Según una fuente de la Casa Blanca, Trump está recibiendo informes continuos sobre la situación, pero de momento no se ha pronunciado sobre el tema pese a llevar toda la jornada publicando mensajes en su red social.

Aeropuertos más afectados y respuesta de las aerolíneas

Unos 12,000 vuelos no despegaron en la víspera en medio de la suspensión, entre ellos 9,000 rutas comerciales.

Los aeropuertos más afectados están en Chicago (O'Hare), Atlanta (Hartsfield-Jackson), Nueva York (John F. Kennedy y La Guardia) y Boston (Logan), donde aún este sábado continúan las afectaciones y las autoridades han tomado medidas de emergencia para asistir a los pasajeros.

Mientras, aerolíneas como las estadounidenses American Airlines, United y Delta han eliminado los cargos y flexibilizado las opciones para cambios o cancelaciones.

En Nueva York, uno de los puntos más afectados, las autoridades han repartido mantas, fórmula de alimento para bebés y otros suministros esenciales a los viajeros varados, y la gobernadora del estado, Kathy Hochul, alertó hoy que pronto se incrementarán los viajes por las festividades de Acción de Gracias y Navidad.

Hochul, demócrata, fue más lejos y reclamó la dimisión de Duffy o su destitución por parte de Trump, acusándolo de estar "más centrado en protagonizar su propio programa televisivo que en abordar la crisis en su agencia", e instó al Congreso a investigar lo sucedido.