Descarta juez en EUA anular caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores

De igual forma, indicó que los acusados no representan una amenaza para la seguridad nacional, al encontrarse detenidos.

Un juez federal en Estados Unidos rechazó desestimar el caso contra el exmandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes enfrentan cargos por narcotráfico y corrupción, en una audiencia realizada en Nueva York.

"No voy a desestimar el caso", afirmó el magistrado Alvin Hellerstein, quien aún debe formalizar su decisión de manera oficial tras escuchar los argumentos de ambas partes.

¿Por qué la defensa pidió anular el proceso?

Los abogados de Maduro y Flores solicitaron en febrero desestimar el caso luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) les negara una licencia para pagar su defensa con fondos del Gobierno de Venezuela, debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos.

La defensa argumentó que esta restricción limita su derecho a una representación legal adecuada. Sin embargo, la fiscalía sostuvo que permitir el acceso a esos recursos debilitaría las sanciones vigentes.

Juez descarta riesgo para seguridad nacional

Durante la audiencia, el juez indicó que los acusados no representan una amenaza para la seguridad nacional, al encontrarse detenidos, y señaló que el contexto político entre ambos países ha cambiado.

Incluso, mencionó que actualmente Estados Unidos mantiene relaciones con Venezuela, luego de que ambos gobiernos restablecieran vínculos diplomáticos a inicios de marzo.

Hijo de Maduro y Flores señala la proceso como ilegal

El diputado Nicolás Maduro Guerra calificó el proceso como "ilegítimo e ilegal" y pidió respaldo para ambos acusados, al tiempo que aseguró que se encuentran en buen estado.

Mientras tanto, durante la audiencia se informó que Flores presenta problemas de salud y está a la espera de resultados médicos.

Las autoridades estadounidenses mantienen el proceso en curso mientras continúan las investigaciones sobre el caso.