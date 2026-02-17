Descarrila un tren en Suiza con varios heridos por una avalancha

Las autoridades han advertido que en la zona persiste un riesgo elevado de avalanchas, clasificado en nivel cuatro de una escala de cinco.

Al menos cinco personas resultaron lesionadas la mañana de este lunes tras el descarrilamiento de un tren en el cantón de Valais, en el suroeste de Suiza, luego de que una avalancha de nieve obstruyera las vías a la salida de un túnel, informaron autoridades locales.

El tren, un RegioExpress de la compañía regional BLS AG , trasladaba a 29 pasajeros y cubría la ruta entre Goppenstein y Hohtenn. El percance ocurrió alrededor de las 7:00 horas (hora local), en medio de fuertes nevadas que afectan a la región alpina.

Debido al incidente, la circulación ferroviaria fue suspendida en ese tramo al menos hasta las 16:00 horas, de acuerdo con la empresa nacional de trenes Ferrocarriles Federales Suizos (CFF).

Uno de los heridos fue trasladado a un hospital en Sion, mientras que los otros cuatro recibieron atención médica en el sitio y no requirieron hospitalización. El resto de los pasajeros continuó su trayecto por vía terrestre en autobuses habilitados por las autoridades.

En las labores de auxilio participaron equipos de emergencia, bomberos y personal ferroviario. La Fiscalía local inició una investigación para esclarecer cómo ocurrió el descarrilamiento.

Valais es una región predominantemente alpina ubicada en la parte alta del valle del río Ródano y es conocida por sus destinos de montaña, entre ellos Crans-Montana.