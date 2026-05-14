Desatan tiroteo en Senado al arrestar a legislador en Filipinas

Ronald 'Bato' de la Rosa, responsable de la campaña antidrogas del presidente Rodrigo Duterte, es señalado de presuntos crímenes de lesa humanidad

Al menos cinco detonaciones de arma de fuego fue lo que se escuchó desde el exterior de las salas del Senado de Filipinas cuando las autoridades intentaron este miércoles arrestar a uno de sus legisladores.

Se trata de Ronald “Bato” de la Rosa, quien es señalado por la Corte Penal Internacional (CPI) de cometer presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la violenta guerra antidrogas que dejó miles de muertes extrajudiciales.

Un video difundido en redes sociales muestra cómo los periodistas se alarman cuando escuchan las detonaciones de arma de fuego cuando se encontraban en la espera de la salida de los policías.

NEW: Shots fired inside the Philippine Senate as security forces moved to detain a senator sought by the International Criminal Court, triggering a tense standoff.#gunfire #shotsfired #Philippine #PhilippineSenate #openfire #shooting pic.twitter.com/LqDbk7YWy8 — VIRAL VOLT (@ViralVolT1) May 13, 2026

Aunque aún no quedó claro qué desencadenó los disparos o si hubo heridos en el Senado, se dio a conocer que el legislador fue protegido por senadores aliados mientras las autoridades intentaban arrestarlo y posiblemente entregarlo después a la CPI.

Senado confirma tiroteo dentro de la Sala de Filipinas, sin brindar detalles

Ante esto, el presidente del Senado, Alan Cayetano, apareció brevemente para confirmar que los encargados de seguridad del recinto le informaron sobre dichos disparos, pero no proporcionó otros detalles.

"Las emociones están a flor de piel aquí. Este es el Senado de Filipinas y supuestamente estamos bajo ataque"

CPI hizo pública el lunes una orden de arresto contra Dela Rosa, exjefe de la policía nacional y responsable de la campaña antidrogas del presidente Rodrigo Duterte en la que murieron miles de sospechosos, en su mayoría por delitos menores.

Agentes de la Oficina Nacional de Investigación intentaron detener a Dela Rosa el lunes, pero logró correr hacia el salón plenario del Senado y pidió la ayuda de otros colegas.

Cayetano dijo entonces que citaría por desacato a los agentes del gobierno involucrados.