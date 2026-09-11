Desarticulan grupo armado y capturan a prófugo en Ecuador

Durante la intervención en el sector El Cielito se decomisó equipo paramilitar, nitrato de amonio y material para minería ilegal.

Cuatro hombres fueron detenidos, en el marco de la Estrategia Operacional 3D, la Policía Nacional de Ecuador desarticuló una célula delictiva vinculada al grupo armado Frente Oliver Sinisterra durante un operativo desplegado en el sector El Cielito, perteneciente al cantón Mira, provincia de Carchi.

Entre los cuatro aprehendidos figura Josué G., conocido bajo el alias de “Melao”, quien formaba parte de la lista de los más buscados en el país por contar con un requerimiento judicial activo por el delito de robo con resultado de muerte. Mientras tanto, de los otros tres detenidos no se dieron detalles.

Durante la intervención en la zona, las fuerzas de seguridad decomisaron cuatro cargadores, indumentaria de uso paramilitar, tres generadores eléctricos, herramientas empleadas para minería ilegal y 25 libras de nitrato de amonio, además de recuperar una motocicleta que mantenía reporte de robo. Los implicados y las evidencias fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.