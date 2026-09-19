Desarticulan comunidad oculta de pornografía infantil en Telegram

La policía italiana, en colaboración con autoridades internacionales, ha clausurado definitivamente el grupo clandestino de Telegram 'New Saga', una red criminal privada compuesta por más de 1,000 miembros dedicada al tráfico y difusión de material de explotación sexual infantil.
La operación, que ha trascendido este jueves, se ha saldado con la detención de 17 personas: siete dirigentes y administradores (uno de ellos en Suiza) y otras diez por posesión de archivos, arrestadas en distintas provincias italianas, informó la policía en un comunicado.
La investigación destapó la existencia de "una comunidad privada en línea, estructurada y organizada bajo estrictas reglas" y compuesta por más de 1,000 participantes.
Arrestati 17 appartenenti a organizzazione criminale per detenzione e divulgazione di grossi quantitativi di materiale pedopornografico. L’indagine condotta dai poliziotti del Centro nazionale per contrasto pedopornografia online della Postale #17settembrehttps://t.co/uRlGmDiCQL pic.twitter.com/efztsB5MT2— Polizia di Stato (@poliziadistato) September 17, 2026
Las pesquisas comenzaron en 2024 tras una alerta de la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI).
Las primeras pistas sobre transacciones en criptomonedas permitieron identificar a un primer administrador, de 24 años, en Campania (sur de Italia).
A partir de ahí, varios agentes consiguieron ganarse la confianza de los dirigentes del grupo y se infiltraron como "coadministradores" para desmantelar la estructura desde dentro.
La investigación destapó un entramado con soporte técnico avanzado que utilizaba servidores virtuales, almacenamiento en la nube, cifrado y bots automatizados para moderar conversaciones y restaurar contenidos.
La cúpula de la organización también prestaba asistencia a los usuarios para ocultar los archivos.
Para acceder al grupo y mantener la condición de miembro, la organización exigía el pago de cuotas en criptomonedas, el envío de nuevo material ilícito o la difusión de enlaces destinados a captar a otros usuarios.
Por último, el análisis de la investigación permitió identificar 996 cuentas vinculadas a países extranjeros, cuyos datos fueron remitidos a las autoridades internacionales a través de Europol e Interpol con el objetivo de identificar a los responsables y poner a salvo a los menores afectados.