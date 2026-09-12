Desarticulan banda de robamotos tras persecución en Escuintla

La víctima identificó a los tres hombres y dos mujeres aprehendidos en Escuintla, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

Agentes de la Comisaría 31 de la Policía Nacional Civil (PNC) desarticularon una presunta estructura criminal dedicada al robo de motocicletas, logrando la captura de cinco personas, tres hombres y dos mujeres, tras una persecución policial en el departamento de Escuintla.

El operativo se desencadenó a partir de una denuncia ciudadana por el despojo de una motocicleta en el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa. Las fuerzas de seguridad iniciaron la persecución en el kilómetro 67 de la ruta CA-2 Occidente, la cual concluyó en el kilómetro 63.5 con la detención de Carlos “N”, de 25 años, e Ismael “N”, de 24 años. Ambos se desplazaban a bordo de una motocicleta Pulsar color negro sin placas, la cual contaba con reporte de robo reciente.

En el mismo perímetro, las autoridades localizaron una segunda motocicleta Pulsar color blanco con alteración en el chasis y apresaron a Emmanuel “N”, de 22 años, quien intentaba darse a la fuga entre unos cañaverales. De forma complementaria, en el kilómetro 61 de la misma vía, los agentes interceptaron y detuvieron a Morelia “N”, de 29 años, y a Sucely “N”, de 33 años, cuando huían en otro vehículo de dos ruedas.

Los cinco aprehendidos fueron identificados y señalados directamente por la víctima como los responsables del robo, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público para solventar su situación legal.