Desaparece estudiante de EUA tras salir de discoteca en Barcelona

El joven, de 20 años, desapareció el 17 de marzo tras salir del club Shoko en Barcelona; se reportó que las autoridades hallaron su teléfono

Un estudiante estadounidense de la Universidad de Alabama, identificado como James 'Jimmy' Gracey, desapareció tras salir de una discoteca de Barcelona, en España, durante sus vacaciones de primavera o 'spring break', denunció este jueves su familia, que reportó que las autoridades hallaron su teléfono.

El joven originario del estado de Illinois, de 20 años, desapareció el 17 de marzo tras salir del club Shoko en Barcelona, donde está visitando a amigos que están estudiando de intercambio, indicó su madre Therese Marren Gracey en Facebook.

La policía encontró su teléfono, pero el universitario nunca regresó al apartamento de alquiler en el que estaba hospedándose, agregó la mujer, quien describió que el joven vestía una camiseta blanca, pantalones oscuros y una cadena de oro.

"Jimmy es un hijo y hermano amable, responsable y devoto. Es completamente fuera de lo normal para él no reportarse con su familia y amigos. Estamos trabajando de cerca con autoridades locales y estamos increíblemente agradecidos por el apoyo que hemos recibido", declaró la familia en un comunicado.

La desaparición ocurre durante el 'spring break', un periodo vacacional en Estados Unidos en el que miles de universitarios viajan entre principios de marzo e inicios de abril a destinos como Florida, California, México, España y República Dominicana.

La familia de Gracey ha reportado a medios locales que las autoridades españolas han encontrado también su billetera flotando en el mar, por lo que la búsqueda oficial está concentrándose en esa zona.

La fraternidad Theta Chi International, a la que pertenece el joven, expresó "su profunda preocupación" por su "seguridad y bienestar" al señalar que el estudiante es uno de los líderes filantrópicos del grupo, lo que "demuestra un verdadero compromiso con su fe, sus hermanos y su comunidad".

La asociación señaló en Instagram que el personal de la Universidad de Alabama está en contacto con la familia del joven, quien mide 1.85 metros y pesa alrededor de 80 kilogramos.

"Pedimos a la comunidad del campus que mantenga a Jimmy y a sus seres queridos en sus pensamientos. Les pedimos compartir la información y ayudarnos a encontrarlo", mencionó.