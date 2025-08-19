Desalojan el Times Square en Nueva York por amenaza de bomba

El escuadrón antibombas se encuentra en el lugar evaluando el paquete sospechoso, según el portavoz de la Policía de Nueva York

El Times Square de la ciudad de Nueva York fue desalojado después de que la policía descubrió un paquete sospechoso afuera de un recinto del Departamento de Policía de Nueva York ( NYPD ).

La mañana de este lunes los oficiales respondieron a una llamada al 911 sobre un paquete sospechoso que llegó alrededor de las 10:32 horas en las cercanías de W 43rd y 7th Ave.

El área ha sido desalojada para la investigación en curso.

El escuadrón antibombas se encuentra en el lugar evaluando el paquete sospechoso, según el portavoz de la Policía de Nueva York.

La policía ha pedido a la gente que evite la zona mientras continúa la investigación.

"Espere vehículos de emergencia y demoras en el área circundante", dijo el Departamento de Policía de Nueva York en una publicación en X.

No se han realizado arrestos hasta el momento.