Desalojan a Milei de acto electoral por violentos manifestantes

El presidente de Argentina, Javier Milei, fue desalojado este miércoles durante un acto electoral en la provincia de Buenos Aires por incidentes con manifestantes opositores que arrojaron objetos contra la camioneta descubierta en la que viajaba, una situación que derivó en enfrentamientos entre algunos de los concentrados y efectivos policiales.

Debido a los incidentes, el mandatario fue inmediatamente desalojado por su custodia junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mientras que el principal candidato de cara a los comicios legislativos en la provincia, José Luis Espert, abandonó la escena en una motocicleta.

Los episodios tuvieron lugar durante un acto de campaña en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, bastión del peronismo, donde Milei se encontró con un grupo de manifestantes opositores -superior en número al contingente de simpatizantes al gobierno actual- que le lanzó piedras, ramas y huevos, entre otros objetos, ante lo cual personal policial protegió al presidente con escudos antes de evacuarlo en un vehículo blindado.

Los audios del escándalo

Un escándalo por supuestos sobornos en la compra de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sacudió en los últimos días al Gobierno de Javier Milei.

Una serie de audios difundidos el 20 de agosto en los medios locales, adjudicados al ahora extitular Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, desataron un nuevo escándalo de corrupción en el seno del Gobierno argentino.

Spagnuolo, además, es uno de los abogados de Javier Milei.

En esos audios, describe un presunto esquema de sobornos en la compra estatal de medicamentos que tendría como principal responsable al subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo 'Lule' Menem, primo del titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.

Karina Milei es señalada en las grabaciones filtradas como posible destinataria de un 3% de los montos que el estado argentino pagaba a la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina, a cambio de fármacos destinados a programas de asistencia para personas con diversas patologías crónicas.

Horas después de la filtración de las grabaciones, el presidente decidió apartar de manera “preventiva” a Spagnuolo de su cargo e intervenir la Andis por un período de 180 días.