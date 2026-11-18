El Ejército colombiano neutralizó un vehículo con explosivos en la carretera entre Flandes y El Espinal, en el departamento de Tolima

Un vehículo cargado con aproximadamente 60 kilos de explosivos fue neutralizado este martes en una de las principales carreteras del centro de Colombia, en un operativo conjunto del Ejército y la Policía que evitó posibles daños a los viajeros y habitantes de la zona.

El automóvil fue localizado en la vía que comunica a los municipios de Flandes y El Espinal, en el departamento de Tolima, a poco más de 125 kilómetros de Bogotá. La carretera conecta a la capital colombiana con la región centro-oeste del país.

La Quinta División del Ejército informó que sus elementos especializados en explosivos realizaron una operación controlada para destruir la carga que se encontraba dentro del vehículo.

El vehículo tenía un sistema de activación temporizado

En un comunicado, la institución militar detalló que los soldados y policías utilizaron una carga disruptiva para llevar a cabo la destrucción controlada de los explosivos.

"Este artefacto contaba con método de activación temporizado y se encontraba al interior de un vehículo en la vía Espinal - Flandes. Gracias a la rápida reacción de nuestros soldados expertos en explosivos, se evitó una tragedia y se protegió la vida de los viajeros y habitantes del sector", señaló el Ejército.

La gobernadora de Tolima, Adriana Matiz, también confirmó la operación y destacó que la colaboración ciudadana permitió detectar la amenaza cerca de un peaje.

"Gracias a la colaboración ciudadana y a una rápida operación conjunta de nuestra Policía y nuestro Ejército fue desactivado un vehículo cargado con más de 60 kilos de explosivos de alto poder, cerca de un peaje en la vía entre El Espinal y Bogotá", manifestó.

La funcionaria aseguró que el peligro fue neutralizado antes de que pudiera ocasionar daños y anunció un reforzamiento de la vigilancia en puntos estratégicos del departamento.

"La amenaza fue detectada y neutralizada antes de que pudiera causar daños. En el Tolima estamos duplicando los esfuerzos de nuestras fuerzas en peajes, corredores viales y puntos estratégicos", agregó.

Disidencias de las FARC operan en la zona

En el departamento de Tolima tienen presencia grupos disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), guerrilla que se desmovilizó tras el acuerdo de paz firmado en 2016.

El hallazgo del vehículo ocurre en medio de una serie de ataques atribuidos a grupos armados ilegales contra infraestructura y puntos estratégicos de distintas regiones colombianas.

Durante las últimas semanas se registraron agresiones contra peajes en los departamentos de Meta, Huila y Valle del Cauca, hechos que fueron atribuidos al Estado Mayor Central (EMC), considerado la principal disidencia de las FARC.

Colombia enfrenta una nueva oleada de atentados

Los grupos armados ilegales también han perpetrado diversos atentados en diferentes zonas del país. Uno de los más graves ocurrió el pasado 7 de noviembre contra una base militar en el departamento de Bolívar, al norte de Colombia.

Ese ataque dejó un saldo de seis personas muertas y 47 heridas, de acuerdo con la información proporcionada.

Ante este escenario, las autoridades de Tolima señalaron que reforzarán la presencia de las fuerzas de seguridad en carreteras, peajes y otros puntos considerados estratégicos para prevenir nuevos ataques.