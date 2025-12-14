Derrumbe en templo deja tres muertos en Sudáfrica

Autoridades informaron que el sitio no contaba con los permisos necesarios para ser realizada, lo que provocó que 14 personas resultaran lesionadas

El derrumbe de un templo en construcción en Sudáfrica dejó al menos tres personas sin vida este sábado.

De acuerdo con las autoridades, el Nuevo Templo de Protección de Ahobilam se desplomó el pasado viernes. Servicios de emergencias trabajaron para rescatar a víctimas atrapadas entre los escombros de la edificación de cuatro pisos de altura.

La primera víctima fue encontrada el pasado viernes, mientras que los otros dos se hallaron durante las labores realizadas este sábado.

Al menos 11 personas fueron rescatadas con vida tras el siniestro, por lo que fueron trasladadas hacia hospitales cercanos.

De acuerdo con la portavoz del municipio de eThekwini seguirán con la búsqueda de más víctimas en la zona. Además afirmó que dicha edificación no contaba con los permisos necesarios para realizarse.