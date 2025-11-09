Derrumbe en mina deja 17 muertos en República del Congo

Autoridades locales informaron que el lugar se encuentra bajo control de las fuerzas rebeldes lo que dificulta las labores de rescate

El número de personas fallecidas en un deslizamiento de tierra ocurrido por las fuertes lluvias en una mina de oro en República del Congo ascendió a 17, según informó el líder de la sociedad civil.

De acuerdo con el presidente interino del Marco de Coordinación de la Sociedad Civil de Mwenga, informó que se recuperaron los cuerpos de más víctimas durante las labores despliegue.

"Ayer por la tarde, después de la lluvia, se recuperaron más cuerpos del lodo. Fueron cinco cuerpos en total, recuperados por los propios mineros, que pusieron en marcha una operación de rescate" explicó.

Autoridades locales informaron que el lugar se encuentra bajo control de las fuerzas rebeldes, esto dificulta la llegada de servicios de emergencias, pese a los múltiples llamados de auxilio.

Este tipo de accidentes son frecuentes para explotar de manera artesanal y continuar con las regulaciones y medidas de seguridad necesarias.