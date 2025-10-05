Derrumbe en escuela de Indonesia sube a 14 muertos

La cifra de muertos por el derrumbe de la escuela islámica Al Khoziny en Sidoarjo, Indonesia, aumentó a 14, mientras decenas permanecen desaparecidos

La cifra de muertos por el derrumbe de la escuela islámica Al Khoziny en Sidoarjo, Indonesia, aumentó a 14 este viernes, mientras decenas de estudiantes permanecen desaparecidos. Se espera que el número de fallecidos siga creciendo.

El colapso ocurrió el lunes en la sala de oración del edificio centenario, cuando cientos de personas estaban presentes. Inicialmente, los rescatistas trabajaron de forma manual, pero al no detectar señales de vida, el jueves recurrieron a excavadoras pesadas para avanzar más rápido.

El viernes por la noche, se hallaron nueve cuerpos adicionales, incluyendo dos en la sala de oración y uno cerca de una salida, como si intentara escapar, informó Suharyanto, jefe de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres de Indonesia.

Los estudiantes afectados eran en su mayoría varones de 12 a 19 años. Las alumnas, que rezaban en otra zona del edificio, lograron escapar.

Entre los sobrevivientes está Rizalul Qoib, de 13 años, quien relató cómo logró huir mientras el edificio colapsaba sobre él.

Las autoridades señalaron que el edificio tenía dos plantas, pero se añadían otras dos sin permiso, lo que habría sobrecargado los cimientos antiguos y provocado el colapso.

Los heridos continúan hospitalizados con traumatismos graves y huesos rotos.

Los operarios trabajan bajo intenso calor retirando escombros y los cuerpos encontrados, y se espera que las labores de recuperación concluyan el sábado. Por el momento, los responsables del centro no han emitido comentarios.