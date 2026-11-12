Derrumbe en Brooklyn deja dos muertos y 17 heridos; siete menores

El incidente fue reportado poco después de las 16:00 horas, tiempo local, en un inmueble ubicado en 1321 de Flatbush Avenue

El derrumbe parcial de un edificio de tres plantas en Brooklyn, Nueva York, dejó al menos dos personas muertas y 17 heridas, entre ellas siete menores, este miércoles 11 de noviembre. Más de 250 integrantes de los servicios de emergencia fueron desplegados para buscar a posibles víctimas entre los escombros, en un operativo que las autoridades anticiparon será prolongado.

La comisionada del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), Lillian Bonsignore, informó que cuatro de los heridos se encuentran en condición crítica y doce están estables. La persona lesionada restante es un bombero que sufrió heridas leves.

El balance actualiza los primeros reportes, que contabilizaban una persona fallecida y diez heridas. Bonsignore advirtió que podría haber más personas atrapadas conforme avancen las labores, por lo que el saldo permanece preliminar.

Buscan sobrevivientes entre restos inestables

El colapso fue reportado poco después de las 16:00 horas, tiempo local, en un inmueble ubicado en 1321 de Flatbush Avenue. Parte de la estructura cayó hacia una excavación en el predio contiguo, situado en 2625 de Bedford Avenue, donde se realizaban trabajos de construcción.

Había residentes dentro del edificio al momento del derrumbe. La caída de materiales también atrapó a personas en la zona de obras, aunque las autoridades no habían establecido cuántas permanecían sin localizar.

Los equipos de emergencia lograron extraer con vida a personas de entre los restos. En uno de los rescates, una víctima fue colocada en una camilla y trasladada hasta una ambulancia.

Las labores continuaron después del anochecer con apoyo de una unidad canina, un dron, herramientas y maquinaria para retirar materiales. La inestabilidad de los escombros y los espacios bajo la estructura derrumbada complican el acceso de los rescatistas.

Investigan las causas y revisan edificios vecinos

La causa del derrumbe sigue bajo investigación. Inspectores del Departamento de Edificios acudieron para evaluar la estabilidad de las construcciones cercanas, mientras la Policía restringió la circulación en el entorno de Flatbush y Bedford Avenue.

El colapso dejó expuestas habitaciones de una edificación vecina. En el terreno donde se realizaban las obras se había demolido previamente una construcción de una planta para dar paso a un nuevo desarrollo.

Entre los antecedentes del predio contiguo figura una infracción emitida en abril por continuar trabajos de demolición pese a una orden de suspensión. Las autoridades no han establecido que ese antecedente haya provocado el derrumbe, ni han determinado responsabilidades.

La ciudad y la Cruz Roja habilitaron un centro de recepción para los residentes afectados en el YMCA de Flatbush, ubicado en 1401 de Flatbush Avenue. La búsqueda continuaba sin una cifra definitiva de personas desaparecidas.