Derrumbe de techo en escuela de Pakistan deja al menos 28 muertos

El techo se desplomó durante la mañana, cuando los estudiantes se encontraban en las aulas, y dejó a varios menores y docentes atrapados bajo los escombros

Al menos 28 personas (27 niños y una profesora), murieron este jueves y otras 20 resultaron heridas al derrumbarse el techo de una escuela privada en la ciudad de Peshawar, en Pakistán, mientras se impartían clases, en un accidente cuyas operaciones de rescate ya han concluido.

"El número de fallecidos ha llegado a 28, incluida una profesora, y otras 20 personas están heridas", confirmó Muhammad Asim, portavoz del hospital Lady Reading de Peshawar.

El techo se desplomó durante la mañana, cuando los estudiantes se encontraban en las aulas, y dejó a varios menores y docentes atrapados bajo los escombros.

Los equipos de respuesta a desastres acudieron al lugar con ambulancias y emprendieron una operación para retirar los restos de la estructura, según informó el organismo en un comunicado.

El gobernador de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Faisal Karim Kundi, solicitó un informe detallado del accidente y ordenó a las autoridades determinar las causas del derrumbe, que por el momento se desconocen.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y ordenó proporcionar toda la asistencia médica necesaria a los heridos.