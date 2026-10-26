Derriba Arabia Saudí misil hutí lanzado contra Riad

La coalición saudí confirmó la interceptación del proyectil tras una alerta por posible peligro en la capital; no reportó daños ni víctimas

La coalición militar liderada por Arabia Saudí informó este lunes que sus sistemas de defensa aérea derribaron un misil lanzado por los rebeldes hutíes contra Riad, la capital saudí, en medio de la escalada de hostilidades en la región.

El portavoz militar de la alianza, Turki al Maliki, confirmó la interceptación mediante un mensaje publicado en su cuenta de la red social X. Según explicó, las defensas aéreas detectaron y destruyeron un proyectil que, afirmó, fue lanzado por la milicia hutí.

El funcionario no ofreció más detalles sobre el operativo ni precisó las posibles consecuencias del derribo. Hasta el momento del anuncio, la coalición tampoco había informado si los restos del misil provocaron daños materiales o personas lesionadas.

Arabia Saudí emitió una alerta por posible peligro en Riad

La confirmación de la interceptación ocurrió después de que el Ministerio de Defensa saudí difundiera una alerta por un posible peligro en la capital. De acuerdo con la información de las autoridades, el aviso fue retirado minutos después de su publicación en redes sociales.

El incidente se produce en un contexto de ataques y operaciones militares entre Arabia Saudí y los insurgentes hutíes, quienes mantienen un conflicto con el Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

Hasta ahora, los rebeldes no habían reivindicado el lanzamiento del misil contra Riad. Sin embargo, suelen anunciar operaciones contra el reino saudí horas después de que se producen, por lo que las autoridades permanecían pendientes de posibles declaraciones sobre el ataque.

Coalición saudí combate a los hutíes en Yemen

La coalición encabezada por Arabia Saudí interviene militarmente en Yemen desde 2015, con el objetivo declarado de respaldar al Gobierno yemení reconocido internacionalmente frente a los insurgentes hutíes.

En las últimas semanas, los enfrentamientos se han intensificado con ataques atribuidos a los rebeldes contra instalaciones energéticas y objetivos civiles saudíes, mientras la alianza mantiene bombardeos en territorio yemení.

Los hutíes, aliados de Irán, han lanzado cientos de ataques durante este periodo, de acuerdo con la información proporcionada. Entre los puntos afectados se encuentra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, donde en octubre se reportaron personas muertas y heridas en incidentes relacionados con proyectiles.

Reportan víctimas por restos de proyectiles interceptados

La falta de información sobre las consecuencias del derribo del misil mantiene pendiente la confirmación de posibles daños en Riad. En semanas recientes, varias personas han muerto o resultado heridas por restos de proyectiles que fueron interceptados durante ataques en la región.

La evolución de las hostilidades entre la coalición saudí y los rebeldes hutíes mantiene la atención sobre la seguridad de instalaciones civiles y energéticas, así como sobre los riesgos derivados de los ataques y las operaciones de defensa aérea.

Las autoridades saudíes no habían detallado nuevos datos sobre el misil interceptado ni sobre posibles afectaciones derivadas del incidente.