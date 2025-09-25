Derbez se une a campaña contra planes petroleros de Ecuador

Esta iniciativa pretende exponer el riesgo que suponen para los pueblos indígenas los actuales planes petroleros de Ecuador.

La actriz estadounidense Jane Fonda, el actor Eugenio Derbez y otras celebridades se han unido a una campaña para protestar contra el Gobierno de Ecuador y sus planes petroleros, que suponen "una amenaza" para el Amazonas.

Los actores Harrison Ford, Cynthia Nixon, Stephen Fry, Chelsea Handler y Lily Tomlin también forman parte de esta iniciativa, cuyo lanzamiento coincide con el paro nacional convocado en el país suramericano por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).

Fonda presentó este miércoles a la prensa la campaña, en coincidencia con la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, donde mañana intervendrá la canciller Gabriela Sommerfeld en lugar del presidente, Daniel Noboa, que ha tenido que permanecer en Ecuador para atender los desordenes promovidos en medio de las protestas convocadas.

En concreto, las manifestaciones en Ecuador denuncian la eliminación del subsidio al diésel que decretó Noboa el pasado viernes.

En este momento, el gobierno de #Ecuador planea subastar 3,5 millones de hectáreas de selva amazónica a las grandes petroleras. Pero juntos podemos detenerlo antes de que comience, mostrando al… pic.twitter.com/wvzvu8fdaY — AFrontlines_ES (@AFrontlines_ES) September 24, 2025

Con la eliminación de la subvención a este combustible, que elevó su precio de 1.80 a 2.80 dólares por galón (3.78 litros), el Gobierno espera liberar 1,100 millones de dólares anuales, que ha anunciado se destinarán a proyectos de protección social y a incentivos para pequeñas y medianas empresas.

En Nueva York, Fonda y la lideresa waorani Nemonte Nenquimo presentaron a la prensa la campaña, en colaboración con la organización Amazon Frontlines.

Esta iniciativa pretende exponer el riesgo que suponen para los pueblos indígenas los actuales planes petroleros de Ecuador.

En concreto, las celebridades involucradas criticaron un plan promovido por el gobierno ecuatoriano el pasado agosto que contempla 49 proyectos con una inversión de más de 47,000 millones de dólares que amenazan "vastas extensiones del Amazonas ecuatoriano" y sus comunidades indígenas.

En un video divulgado en redes sociales, Thompson, Fonda y Derbez, entre otros, lanzan el mensaje de que el Amazonas "no está en venta", una frase que también se proyecta en un camión que hoy recorre el centro de Nueva York.