Deporta EUA a 15 migrantes sudamericanos al Congo

Esta es una de las medidas controversiales dentro de la política migratoria de EUA, al involucrar a naciones que enfrentan sus propios desafíos internos.

El gobierno de EUA deportó a 15 migrantes sudamericanos hacia la República Democrática del Congo, en una medida que forma parte de su estrategia para enviar a extranjeros en situación irregular a terceros países.

El grupo llegó a Kinshasa, capital del país africano, como parte de un acuerdo bilateral que ha generado cuestionamientos por el manejo de los derechos de los migrantes.

¿Quiénes son los migrantes expulsados?

De acuerdo con reportes, los deportados son originarios principalmente de Perú y Ecuador, e incluyen tanto hombres como mujeres que fueron trasladados desde territorio estadounidense.

Este contingente forma parte del primer grupo enviado bajo este esquema, que contempla el traslado de personas que no necesariamente son originarias del país receptor.

Así funciona el acuerdo con países africanos

La política consiste en enviar migrantes a naciones africanas que aceptan recibirlos a cambio de apoyo financiero o logístico por parte de Washington.

Este modelo ha sido aplicado en otros países del continente, en un intento por acelerar los procesos de expulsión de personas en situación migratoria irregular.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indicó que brindará asistencia humanitaria, además de ofrecer opciones de retorno voluntario a quienes lo soliciten.

Un mecanismo temporal, según autoridades

El gobierno congoleño ha señalado que este esquema de acogida es de carácter temporal y no implica una reubicación permanente para los migrantes enviados desde EUA.

Sin embargo, organizaciones y especialistas han advertido sobre la falta de claridad en los planes a largo plazo para las personas trasladadas bajo este modelo.