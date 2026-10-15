Denver avala contrato con aerolínea que traslada migrantes

Las preocupaciones sobre posibles consecuencias legales y financieras para el aeropuerto pesaron en la reconsideración del contrato

El Concejo de Denver aprobó un contrato de tres años con Key Lime Air, aerolínea que realiza traslados de inmigrantes bajo custodia federal dentro de Estados Unidos, después de haber rechazado un acuerdo con la compañía en 2025 por sus vínculos con esas operaciones.

La decisión se tomó el martes 13 de octubre, con 11 votos a favor y uno en contra. El nuevo convenio permitirá a la empresa mantener sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de Denver (DIA) a partir de enero de 2027, en medio de un debate sobre las facultades municipales para restringir la actividad de aerolíneas que trabajan con las autoridades migratorias.

El contrato corresponde a operaciones comerciales en el aeropuerto

El acuerdo autoriza el uso y arrendamiento de espacios y puertas aeroportuarias a Key Lime Air Corporation, que presta servicios comerciales bajo el nombre Denver Air Connection. Además de los tres años de vigencia, contempla dos opciones de prórroga de un año cada una.

El convenio municipal no contrata vuelos de deportación ni servicios de traslado migratorio. La documentación del Concejo describe un acuerdo aeroportuario sujeto a tarifas y cargos, sin incluir actividades de control migratorio.

La controversia se relaciona con otras operaciones de Key Lime Air. Registros de seguimiento de vuelos e información sobre su actividad señalan que transporta personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dentro y fuera de Colorado, como subcontratista de CSI Aviation.

El rechazo de 2025 provocó una revisión federal

La oposición del Concejo a un acuerdo previo con la aerolínea llevó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a investigar si el aeropuerto cumplía con sus obligaciones federales.

Las preocupaciones sobre posibles consecuencias legales y financieras para el aeropuerto pesaron en la reconsideración del contrato. Durante el debate, el concejal Kevin Flynn advirtió sobre los riesgos que supondría rechazar el nuevo convenio.

En deliberaciones anteriores, Dave LaPorte, entonces director interino del aeropuerto, explicó que las autoridades municipales carecían de facultades para impedir esos vuelos debido a las restricciones de la legislación federal.

Su postura puso de manifiesto uno de los puntos centrales de la discusión: las objeciones de integrantes del Concejo a los traslados migratorios no necesariamente permiten excluir a la compañía de las instalaciones aeroportuarias.

Key Lime Air ya prestaba servicios de carga y pasajeros

La relación de la empresa con el aeropuerto antecede a la controversia. Según información de funcionarios aeroportuarios, Key Lime Air ofrece servicios de carga desde Denver desde al menos 2006 y vuelos regulares de pasajeros desde noviembre de 2015.

El Concejo aprobó su contrato junto con los acuerdos de otras nueve aerolíneas. La autorización garantiza la continuidad de sus operaciones comerciales, mientras persiste el debate sobre los vínculos de empresas privadas con los traslados de personas detenidas por ICE.