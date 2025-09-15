Denuncian vuelos de inteligencia de EUA: Ministro de Venezuela

Autoridades afirmaron que algunos de los aviones están diseñados para recopilar y procesar información en tiempo real, donde la mayoría viola las normas

El Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció que Estados Unidos realiza vuelos de "inteligencia" contra su país.

Washington busca justificar un "plan de amenaza militar y de intervención" con el objetivo de desplazar al presidente Nicolás Maduro.

Durante una rueda de prensa, el ministro afirmó que se han dado operaciones de inteligencia en los aviones del Ejército de los Estados Unidos en el Caribe, pero pasaron de un patrón a triplicar los despliegues de inteligencia.

"En septiembre, todos los días. Anoche, aviones de inteligencia, tanqueros que suministran combustible en pleno vuelo", indicó.

Asimismo, mencionó varios tipos de aviones que han identificado, como el Boeing RC-135, que está diseñado para "recopilar y procesar información en tiempo real".

A su juicio, este despliegue tiene el objetivo de provocar un incidente para que Venezuela caiga en "el juego de provocación" y permita a Estados Unidos "escalar la legitimidad".

El Gobierno de Venezuela aseguró que un "destructor" estadounidense "desplegó dieciocho efectivos con armas largas" y ocupó este viernes la embarcación, donde iban "nueve humildes pescadores" que se encontraban en la "Zona Económica Exclusiva venezolana".