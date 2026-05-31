Denuncian por violencia a candidato presidencial en Colombia

Como parte de las medidas de protección, autoridades ordenaron que las llaves y accesos al apartamento familiar fueran entregados solamente a la denunciante.

A unas horas de las elecciones presidenciales en Colombia, el candidato Santiago Botero quedó envuelto en una controversia luego de que su esposa, Manuela Echeverri, lo denunciara ante las autoridades por presunta violencia intrafamiliar, situación que derivó en la emisión de medidas de protección a favor de ella y de su hijo menor de edad.

La decisión fue tomada por una Comisaría de Familia de Cartagena el pasado 29 de mayo, según un documento oficial divulgado este sábado. El caso surge en plena recta final de la campaña electoral en la que Botero participa como candidato independiente tras reunir firmas ciudadanas para respaldar su aspiración.

¿Qué medidas ordenaron las autoridades?

De acuerdo con la resolución, Echeverri denunció presuntos hechos de violencia ocurridos dentro del entorno familiar y señaló que los más recientes habrían tenido lugar el pasado jueves. Como parte de las medidas de protección, las autoridades ordenaron que las llaves y accesos al apartamento familiar fueran entregados exclusivamente a la denunciante.

Además, se estableció que no podrá realizarse ningún movimiento relacionado con bienes de la sociedad conyugal mientras continúe el proceso. El documento también contempla restricciones para el candidato y establece que las autoridades podrán limitar su acceso a elementos que pudieran facilitar una agresión, incluidas armas de fuego.

Autoridades reportan resistencia durante el procedimiento

Según declaraciones del comisario de familia Amín Sanabria Aislant a medios colombianos, funcionarios intentaron ejecutar las medidas este sábado para permitir el ingreso de Echeverri y de su bebé de 10 meses al inmueble. Durante el procedimiento, aseguró el funcionario, Botero habría permanecido dentro del apartamento mientras las autoridades buscaban cumplir la orden emitida por la Comisaría.

Por su parte, el abogado de Echeverri, Alberto Boek, afirmó que la denuncia fue presentada aproximadamente un mes atrás y que posteriormente se registraron nuevos episodios de presunta violencia psicológica y económica.

Botero rechaza acusaciones en plena campaña

Tras hacerse pública la denuncia, el candidato negó los señalamientos y aseguró que se trata de un ataque con fines políticos previo a la jornada electoral.

"Esto se trata de un ataque con intereses políticos, un ataque que busca que este país no tenga un cambio", afirmó Botero en un comunicado.

La polémica creció en redes sociales luego de que usuarios retomaran una entrevista concedida meses atrás, en la que el aspirante presidencial aseguró estar dispuesto a utilizar la fuerza armada incluso contra personas cercanas, declaraciones que volvieron a viralizarse tras conocerse la denuncia en su contra.