Organizaciones civiles acusan al ICE de retener migrantes hasta 27 días en Miramar, donde la capacidad fue rebasada más de seis veces

Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes acusaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) de utilizar una oficina administrativa en Miramar, Florida, como un centro de detención prolongada, pese a que sus instalaciones no cuentan con las condiciones necesarias para alojar a personas durante varios días.

En un informe, Americans for Immigrant Justice y Southern Poverty Law Center señalaron que el inmueble, destinado originalmente a citas de supervisión migratoria y procedimientos administrativos de menos de 12 horas, se ha convertido en un espacio de retención nocturna y de varios días.

Las organizaciones advirtieron que esta situación ha provocado hacinamiento y condiciones que consideran inadecuadas para las personas detenidas.

Retienen a migrantes hasta 27 días

De acuerdo con el documento, algunos migrantes han permanecido bajo custodia entre 17 y 27 días en las instalaciones de Miramar, que no cuentan con camas suficientes, duchas adecuadas, una unidad médica permanente ni espacios que permitan reuniones confidenciales con abogados.

El informe también expuso que durante un día de agosto pasado el lugar llegó a albergar a 342 personas, aunque su capacidad oficial es de apenas 56 detenidos. Esto habría obligado a algunos migrantes a dormir en el suelo o a turnarse para descansar.

Además, las personas retenidas habrían permanecido con las luces encendidas durante las 24 horas y expuestas a temperaturas extremas.

Denuncian presiones para aceptar deportaciones

La queja presentada ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) también documenta presuntas prácticas de intimidación por parte de agentes migratorios.

Según las organizaciones, algunos funcionarios habrían presionado a los detenidos para que firmaran documentos de salida voluntaria o deportación, ofreciéndoles a cambio el acceso a sus medicamentos o evitar su traslado a centros de detención ubicados en zonas aisladas.

Asimismo, denunciaron restricciones para que los migrantes pudieran comunicarse de manera confidencial con sus representantes legales.

El reporte contabilizó 194 emergencias médicas atendidas en las instalaciones entre julio de 2025 y julio de 2026.

Una madre denuncia las condiciones de detención

Entre los testimonios incluidos en el informe se encuentra el de una mujer que permaneció nueve días detenida en Miramar junto con sus dos hijas. La madre, cuya identidad se mantuvo en reserva, describió las condiciones de alimentación del lugar.

"Están tratando a la gente peor que a los animales. Incluso a los animales los tratan mejor. (...) La comida es horrible; está caducada y podrida", relató.

Solicitan una investigación inmediata

Ante las denuncias, Americans for Immigrant Justice y Southern Poverty Law Center solicitaron al inspector general del DHS, Joseph V. Cuffari, así como a las oficinas de supervisión interna del ICE, que investiguen de inmediato lo que ocurre en las instalaciones de Miramar.

También pidieron garantizar atención médica urgente para las personas detenidas y establecer medidas correctivas concretas. Las organizaciones solicitaron recibir una respuesta oficial antes del próximo 1 de diciembre.

Las acusaciones se suman a otros señalamientos sobre las condiciones en centros migratorios de Florida. Dos investigaciones del Gobierno estadounidense documentaron situaciones similares en las instalaciones de Alligator Alcatraz y Krome. El primero de estos centros ya fue clausurado.