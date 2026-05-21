Denuncian crisis sanitaria mediante protestas en Argentina

Uno de los principales reclamos estuvo relacionado con el recorte de 63 mil millones de pesos argentinos aplicado recientemente al presupuesto de salud

Cientos de trabajadores sanitarios, sindicatos, médicos y organizaciones sociales se movilizaron este miércoles en Buenos Aires para denunciar la crisis que atraviesa el sistema de salud argentino y rechazar las políticas de ajuste impulsadas por el presidente Javier Milei.

La protesta se realizó bajo la consigna “La salud no puede esperar” y recorrió las calles de la capital argentina desde el Ministerio de Salud hasta la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada.

Durante la movilización, los manifestantes exhibieron pancartas con mensajes como:

“La salud es un derecho, no una mercancía”.

“El ajuste de Milei mata”.

Los participantes señalaron que el sistema sanitario enfrenta una situación cada vez más compleja debido a los recortes presupuestarios, la falta de medicamentos y las dificultades para sostener programas de atención pública.

Denuncian crisis hospitalaria y falta de medicamentos

Uno de los principales reclamos estuvo relacionado con el recorte de 63 mil millones de pesos argentinos aplicado recientemente al presupuesto de salud, medida que afectó distintas áreas del sistema sanitario.

Entre los sectores alcanzados aparecen programas vinculados con investigación, prevención y tratamiento del cáncer, además de recursos destinados a medicamentos, tecnologías médicas y atención de enfermedades como hepatitis e infecciones de transmisión sexual.

El médico sanitarista Leonel Tesler aseguró que la situación del sistema público se ha agravado por el desfinanciamiento.

“El sistema de salud argentino se encuentra en una situación crítica”, afirmó.

Organizaciones médicas también denunciaron la reducción de partidas destinadas a vacunas y medicamentos gratuitos para jubilados, así como retrasos en tratamientos para pacientes con enfermedades crónicas.

Hospitales reportan saturación y sobrecarga

La crisis sanitaria también ha impactado a hospitales públicos y centros médicos provinciales.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió que los niveles de ocupación de terapia intensiva en hospitales de la provincia de Buenos Aires se encuentran entre el 80 y el 90 por ciento.

Además, señaló que aumentaron las internaciones relacionadas con enfermedades prevenibles debido a la interrupción de tratamientos y a la falta de acceso a medicamentos, especialmente entre adultos mayores.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof, opositor del gobierno nacional, respaldó la movilización y calificó la situación sanitaria como una “verdadera catástrofe”.

Sin embargo, en medio del conflicto también surgieron señalamientos cruzados luego de que el Hospital Garrahan denunciara atrasos en el envío de insumos y prótesis por parte de la provincia de Buenos Aires.

Protesta también incluyó reclamos laborales

La jornada de movilizaciones no sólo estuvo enfocada en el sistema sanitario. Trabajadores de pequeñas y medianas empresas y representantes sindicales también protestaron por el cierre de miles de pymes durante la actual administración.

Los manifestantes atribuyen el deterioro económico y laboral a las políticas de ajuste implementadas desde la llegada de Milei al poder en diciembre de 2023.

Durante la protesta se registraron momentos de tensión y enfrentamientos entre manifestantes y policías, luego de que fuerzas de seguridad intentaran avanzar sobre algunos sectores de la movilización utilizando empujones y gas pimienta.

Tanto manifestantes como policías resultaron lesionados durante los incidentes registrados en el centro de Buenos Aires.

Gobierno defiende ajustes y habla de eficiencia

Mientras continúan las críticas al plan económico, el Gobierno argentino sostiene que las medidas buscan ordenar las cuentas públicas y mejorar la eficiencia en el manejo de recursos.

Saúl Flores, secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud, rechazó que exista un desfinanciamiento en el sector.

“No existe un ajuste, no existe un desfinanciamiento; sí existe una configuración sobre la eficiencia y lo que lleva consigo esa eficiencia”, declaró.

Desde la llegada de Milei a la presidencia, el Ejecutivo argentino ha aplicado un fuerte recorte del gasto público como parte central de su estrategia económica para reducir el déficit fiscal.