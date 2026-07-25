Denuncian a influencer chilena por dar wasabi a su perro

El escándalo llegó hasta el diputado Sebastián Videla, quien anunció en su perfil de X que "ambos hechos serán denunciados ante la Fiscalía

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La creadora de contenido chilena Josefa Sáez, de 22 años, será denunciada ante la Fiscalía de su país luego de hacerse viral por haber mostrado en redes sociales un video en el que, junto a su padre, le daba wasabi -condimento japonés- a su perro.

La publicación mostró cuando el animal de raza mastín italiano, llamado Corso, probó un trozo de sashimi de salmón con wasabi que le ofrecieron y comenzó a salivar en exceso mostrando incomodidad ante el picor, mientras la influenciadora y su padre se reían.

Sáez es una joven estudiante de Derecho, que tiene cerca de 600,000 seguidores entre sus perfiles de TikTok e Instagram, que se enfoca en moda y estilo de vida con contratos con diversas empresas, entre ellas, la multitienda chilena Falabella, que opera en siete países de Latinoamérica.

El contenido se viralizó generando indignación por lo que la joven recibió una ola de críticas que se incrementó, luego de que resurgió otro video donde defiende que operen a un exótico loro de la familia para que no vuele.