Denuncian a conductor colombiano de abuso contra periodista

La denunciante acusó al periodista de agresión sexual por hechos ocurridos en 2019, cuando asistía a un curso de periodismo impartido por él.

Una nueva denuncia de presunto acoso sexual sacudió al periodismo colombiano este jueves luego de que el colectivo 'Yo te creo colega' presentara una acusación en contra del conductor Rafael Poveda por el delito de acto sexual violento.

La denunciante presentó ante la Fiscalía la denuncia contra Poveda en la que detalló los hechos ocurridos en 2019, mientras tomaba un curso de periodismo dictado por el acusado.

Según su relato, la joven trabajaba en Canal Capital en ese entonces y quiso mejorar sus habilidades como presentadora, por lo que decidió tomar un curso intensivo especializado con la productora de Poveda.

Durante la clausura del curso, el presentador se acercó a la joven, entonces de 29 años de edad, para entablar una conversación sobre asuntos laborales que finalmente derivó en una invitación de Poveda a tomar un café frente a la casa del hoy acusado.

Según la denunciante, el presentador cambió la propuesta en el camino y la invitó a su casa donde finalmente abusó sexualmente de ella.

Como consecuencia de ese abuso, la periodista sufrió episodios de depresión, ansiedad y estrés postraumático.

"Una de las razones por las que decidí contar esto no es solo porque hay muchas víctimas, sino porque me interesa que no se sientan culpables porque la única culpa la tiene la persona que decidió hacernos daño", contó la denunciante en un video publicado en la cuenta de Instagram del colectivo 'Yo te creo colega'.

Esta denuncia está respaldada por el testimonio de otra víctima que trabajó con Poveda y relató el presunto mecanismo de acoso que ejercía con las mujeres de su trabajo.