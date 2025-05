Denuncia la India violación del alto al fuego en Cachemira

Apenas tres horas después de que la India y Pakistán anunciaran un acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos, las autoridades indias informaron de violaciones de la tregua con ataques con drones en Srinagar, la principal ciudad de la Cachemira administrada por Nueva Delhi.

Objetos sobrevolando el cielo, y fuertes detonaciones fueron constatadas por EFE en Srinagar, un centro urbano clave en la disputada región, dividida por la frontera de facto entre la India y Pakistán.

"Se están avistando drones en varios lugares del Valle, incluyendo Srinagar. El ruido que escuchamos se trata principalmente de cañones antiaéreos de las fuerzas de seguridad y otras armas que intentan atacarlos", dijo una fuente militar.

What the hell just happened to the ceasefire? Explosions heard across Srinagar!!!