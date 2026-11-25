La Defensoría solicitó información sobre las coberturas de primera y segunda dosis, la distribución de vacunas y las dificultades que han frenado su aplicación

Perú se aproxima a los 125 mil casos de dengue en 2026 mientras la Defensoría del Pueblo reclama acelerar la vacunación y garantizar los recursos necesarios para aplicarla. El aumento de contagios mantiene bajo presión a las regiones del norte, ante el riesgo de que las lluvias y las altas temperaturas favorezcan la transmisión.

La sala diaria del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), con corte al 24 de noviembre a las 08:00 horas, registra 124,950 casos: 86,183 confirmados y 38,767 probables.

El balance distingue 119 fallecimientos confirmados por dengue y otros 58 que permanecen en investigación. Aunque ambos grupos suman 177 defunciones notificadas, todavía no se ha establecido que todas estén relacionadas con la enfermedad.

La Libertad, Lambayeque y Piura concentran más contagios

La Libertad encabeza el registro nacional con 25,779 casos, seguida de Lambayeque, con 21,331, y Piura, con 21,011. Lima acumula 11,680 y San Martín, 10,957, de acuerdo con el mismo corte del Minsa.

Las cifras actualizan el balance de la semana epidemiológica 45, cuando se habían notificado 112,610 casos y 148 defunciones, entre confirmadas y pendientes de investigación.

La Defensoría advirtió que las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño 2026-2027 podrían agravar el panorama, por lo que pidió reforzar la respuesta antes de que aumente la demanda de atención.

Comprar vacunas no basta: piden financiar su aplicación

El organismo señaló que la reciente autorización de más de 69 millones de soles para adquirir 1,157,760 dosis debe acompañarse de presupuesto para llevarlas a la población. También manifestó preocupación por el lento avance de la vacunación en las zonas priorizadas.

Entre las necesidades identificó la contratación de personal, el despliegue de brigadas, el transporte, el combustible, la conservación de la cadena de frío y las campañas de información. Asimismo, pidió al Minsa establecer instrucciones claras y brindar asistencia técnica a las regiones.

La Defensoría solicitó información sobre las coberturas de primera y segunda dosis, la distribución de vacunas y las dificultades que han frenado su aplicación. También requirió conocer las estrategias para intensificar la campaña durante el cierre de 2026 y mantenerla en 2027.

Exhortan a completar las dos dosis y eliminar criaderos

El llamado a los gobiernos regionales incluye acercar la vacunación a las comunidades y coordinar acciones con instituciones educativas. En la población de 10 a 20 años a la que está dirigida la campaña gratuita, se busca garantizar que quienes inicien el esquema reciban oportunamente las dos dosis.

La Defensoría también pidió a la ciudadanía eliminar recipientes que puedan convertirse en criaderos de mosquitos, permitir las intervenciones del personal sanitario y acudir a los puntos de vacunación cuando corresponda.