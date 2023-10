Demuelen casa por error; dueña andaba de vacaciones

Una mujer que habitaba en un suburbio de la ciudad de Atlanta no daba crédito a lo sucedido, cuando al volver de vacaciones se encontró con su casa hecha pedazos.

Y es que Susan Hodgson se enteró por una vecina que trabajadores habían demolido su vivienda, pero lamentablemente se trató de un error porque derrumbarla no estaba en sus planes.

“Me dejaron un gran problema”, dijo Hogson sumamente molesta durante una entrevista con el canal 5 de Atlanta sobre la grave equivocación de dejar a su propiedad en escombro.

Al llegar a su casa, tras regresar de vacaciones, la señora todavía alcanzó a los trabajadores que estaban terminando de tumbar la estructura, por lo que los confrontó para que le dieran una explicación.

Pero lo único que recibió fue un violento regaño porque le dijeron que se callara la boca y no se metiera en asuntos ajenos.

La mujer exigió la orden de derribo a los trabajadores y un miembro de la cuadrilla, luego de revisar los papeles, admitió que se habían equivocado de dirección.

Al percatarse de su error, de inmediato, los obreros tomaron su herramienta de trabajo y abandonaron el lugar, dejando a Hodgson llena de coraje al ver el reguero de escombros en el terreno ubicado en Lakewood Avenue, en el suroeste de Atlanta.

Se trataba de una propiedad que pertenecía a la familia durante años y que se encontraba desocupada.

"Ha estado tapiada durante unos 15 años. Pero lo tenemos todo cubierto, cortamos el césped, mantenemos limpio el patio, pagamos los impuestos. Todo está en orden”, aseguró Hodgson.

Hasta ese momento no había recibido disculpas de la empresa responsable, de nombre 'You Call It, We Haul It'.

La señora no se quedó de brazos cruzados y junto con su familia, presentaron una denuncia a la policía, pero aún no reciben respuesta.

"Todavía estamos decidiendo qué hacer", dijo Hodgson, quien contrató asesoría legal para demandar a la empresa.

“Es difícil creer que alguien piense que tiene derecho a venir, destruir algo y alejarse sin regresar ni decir: 'Lo siento'. ¿Qué necesito hacer para solucionar este problema?”, agregó molesta la mujer.

Luego de que la información se viralizó en los medios locales, la firma demoledora emitió un comunicado diciendo que estaba investigando y trabajando para resolver el percance.

Mientras eso sucede, para Susan Hodgson su vida se "derrumbó", comenzando con su casa.

