Demócratas publican imágenes inéditas de la isla de Epstein

Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron fotos y vídeos inéditos de la isla privada de Jeffrey Epstein, ubicada en las Islas Vírgenes estadounidenses, uno de los escenarios principales de los abusos cometidos por el magnate.

Medios internacionales han descrito la propiedad como “la isla de la pedofilia”, adquirida por Epstein en la década de 1990 y utilizada como su residencia privada y centro de operaciones.

Qué muestran las nuevas fotos de la isla de Epstein

El material difundido revela espacios interiores de la mansión de Epstein:

- Dormitorios y baños de la residencia.

- Una sala con una silla de dentista y máscaras colgadas en la pared.

- Un teléfono fijo con contactos guardados en marcación rápida (Darren, Rich, Mike, Patrick y Larry).

- Un salón con una pizarra donde aparecen palabras como “poder”, “engaño” y “política”.

El congresista demócrata Robert García, miembro destacado del Comité de Supervisión, señaló que las imágenes ofrecen “una visión inquietante del mundo de Jeffrey Epstein”. Afirmó que su divulgación busca garantizar la transparencia pública y ayudar a reconstruir el contexto completo de los crímenes del magnate.

Además, el Comité recibió documentos relacionados con Epstein de J.P. Morgan y Deutsche Bank, que se prevé hacer públicos tras una revisión interna.

El 18 de noviembre, el Comité solicitó a la fiscal general de las Islas Vírgenes estadounidenses información, comunicaciones y documentos vinculados a las investigaciones sobre Jeffrey Epstein —quien se suicidó en prisión en 2019— y Ghislaine Maxwell, su cómplice, actualmente encarcelada.

En paralelo, el Congreso de Estados Unidos aprobó en noviembre una ley bipartidista que obliga al Departamento de Justicia a publicar los documentos oficiales del caso Epstein, aún no revelados.