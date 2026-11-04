Demócratas comienzan a tomar ventaja en Florida e Indiana

En Indiana, la representante republicana Victoria Spartz se encontraba detrás de su rival demócrata, J.D. Ford, en el quinto distrito congresual

Poco tiempo después de que se cerraran las casillas y comenzara el conteo, los demócratas comenzaron a tomar ventaja en contiendas clave de Florida e Indiana, incluso en distritos que los republicanos consideraban seguros o habían rediseñado para favorecer a sus candidatos, de acuerdo con los primeros resultados electorales.

En Florida, los republicanos modificaron los mapas congresuales para intentar disputar cuatro escaños demócratas.

Sin embargo, en los primeros resultados, los candidatos demócratas encabezaban la votación en esos cuatro distritos y también en varios escaños ocupados por republicanos que no se consideraban competitivos.

Además, el candidato demócrata a gobernador, David Jolly, mantenía una estrecha ventaja sobre el representante republicano Byron Donalds. De confirmarse, el resultado sería inesperado.

Demócratas aventajan a republicanos en distritos de Indiana

En Indiana, la representante republicana Victoria Spartz se encontraba detrás de su rival demócrata, J.D. Ford, en el quinto distrito congresual, una contienda considerada clave para medir las tendencias electorales.

También en el tercer distrito, donde el republicano Marlin Stutzman buscaba ocupar un escaño vacante, la demócrata Kelly Thompson encabezaba los primeros resultados, pese a que el Cook Political Report había clasificado la contienda como segura para los republicanos.

Aunque los márgenes todavía podían cambiar conforme avanzara el conteo, los primeros resultados en estos distritos apuntaban a un posible avance demócrata en territorios donde los republicanos esperaban mantener o ampliar su ventaja.