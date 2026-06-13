Demócratas acusan a Trump de interferir en elección colombiana

Ese tipo de pronunciamientos representan una acción incompatible con los principios de no intervención en elecciones extranjeras

Un grupo de congresistas demócratas de Estados Unidos rechazó los pronunciamientos del gobierno de Donald Trump sobre la segunda vuelta presidencial en Colombia y pidió respetar la soberanía del país sudamericano de cara a la elección del próximo 21 de junio.

La postura fue expresada en un comunicado firmado por 20 integrantes de la Cámara Baja, encabezados por el representante Jim McGovern, quienes acusaron a la administración estadounidense de intentar incidir directamente en el proceso electoral colombiano.

Cuestionan respaldo público a De la Espriella

El reclamo se produce después de que Trump manifestara públicamente su apoyo al candidato Abelardo de la Espriella, quien avanzó a la segunda vuelta tras imponerse en la primera ronda electoral.

En ese mismo mensaje, el mandatario estadounidense criticó al candidato oficialista Iván Cepeda, a quien vinculó con la “izquierda radical”, y aseguró que una eventual victoria de De la Espriella favorecería la seguridad, el crecimiento económico y la cooperación entre ambos países.

Para los legisladores demócratas, ese tipo de pronunciamientos representan una acción incompatible con los principios de no intervención en elecciones extranjeras y pueden afectar el derecho de los colombianos a decidir libremente el rumbo político de su país.

Congresistas piden respetar la soberanía colombiana

Los representantes estadounidenses calificaron como perjudiciales los intentos de respaldar o promover a un candidato en particular durante una contienda todavía abierta.

En su posicionamiento, señalaron que las acciones de Trump y de otros miembros del Congreso que buscan inclinar la balanza electoral son un agravio a la soberanía e integridad democrática de Colombia.

El llamado ocurre en un momento de alta tensión política, con una campaña marcada por acusaciones cruzadas, fuertes diferencias ideológicas y creciente atención internacional sobre el resultado de la segunda vuelta.

La segunda vuelta presidencial enfrentará a Iván Cepeda, candidato del gobernante Pacto Histórico, contra Abelardo de la Espriella, representante de una plataforma conservadora respaldada por sectores de derecha.

De la Espriella terminó en primer lugar en la primera vuelta del 31 de mayo, con el 43.7% de los votos, mientras que Cepeda obtuvo el 40.9%. Ninguno de los aspirantes superó el 50%, por lo que la elección se definirá en balotaje.

Resultado definirá el rumbo político del país

La disputa electoral es vista como una decisión clave para el futuro inmediato de Colombia. Una victoria de Cepeda representaría la continuidad del proyecto político impulsado por el presidente Gustavo Petro, mientras que un triunfo de De la Espriella implicaría un giro hacia una agenda más cercana a los sectores conservadores de la región.

En ese contexto, los señalamientos de injerencia elevaron la tensión diplomática y política alrededor de una elección que no solo será decisiva para Colombia, sino también para su relación con Estados Unidos durante los próximos años.