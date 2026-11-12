Demandan a Nvidia y a su CEO por presunto engaño a inversionistas

La demanda pretende representar a los inversionistas que compraron acciones de Nvidia entre el 9 de octubre de 2025 y el 8 de noviembre de 2026

El caso del presunto espionaje chino de Nvidia sigue trayendo consecuencias para la multinacional estadounidense de tecnología.

Este martes se dio a conocer que un inversionista presentó una demanda contra Nvidia y su director ejecutivo, Jensen Huang, por presuntamente engañar a los accionistas sobre la relación del empresario con Alice Huang, a quien se le señala como sospechosa de colaborar con la inteligencia china.

La demanda sostiene que la compañía ocultó información sobre la relación y emitió declaraciones engañosas respecto a Megaspeed, empresa vinculada a Alice Huang, así como sobre los posibles riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos y las operaciones comerciales de Nvidia.

El documento fue presentado este lunes en un tribunal de California por el inversionista minorista Mark Kistenmacher.

Con esto, el inversionista busca una indemnización por daños y perjuicios, cuyo monto no fue especificado, además de un juicio con jurado.

Dentro del recurso legal, Kistenmacher acusa a Nvidia y a su CEO de no revelar la relación sentimental con Alice Huang y de ofrecer información presuntamente falsa sobre los vínculos de la compañía con Megaspeed.

De acuerdo con la denuncia, estas omisiones representaban un riesgo importante para la reputación y las perspectivas comerciales de la empresa, debido a las sospechas de que Alice Huang habría buscado facilitar el contrabando de productos de Nvidia hacia China.

La demanda pretende representar a los inversionistas que compraron acciones de Nvidia entre el 9 de octubre de 2025 y el 8 de noviembre de 2026, periodo que comprende desde la primera publicación de The New York Times sobre la relación hasta que la compañía informó que investigaría los reportes relacionados con el ejecutivo.

Trump afirma que el FBI investiga la relación de Jensen Huang

La demanda se presentó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que el FBI inició una investigación sobre la relación del empresario con la presunta espía china.

Trump señaló que Jensen Huang le comentó que desconocía que Alice Huang pudiera estar relacionada con actividades de espionaje.

Aunque confirmó que el caso está bajo investigación, el mandatario dijo que no considera que el director de Nvidia deba preocuparse.

El episodio también comenzó a generar interés en el Congreso estadounidense. Los principales demócratas, el senador Mark Warner y el representante Hakeem Jeffries, manifestaron el lunes su interés en revisar el asunto.

Nvidia contrata a despacho para investigar el caso

Ante los señalamientos, miembros independientes de la junta directiva de Nvidia informaron que contrataron al despacho de abogados Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, con sede en Nueva York, para realizar una investigación exhaustiva e independiente.

El procedimiento será encabezado por Joon H. Kim, socio de la firma y exfiscal federal interino del Distrito Sur de Nueva York. Hasta el momento, Nvidia no había respondido a una solicitud de comentarios sobre la demanda.

Por su parte, Jensen Huang reconoció la relación y ofreció disculpas a su esposa, su familia y a la compañía mediante una carta publicada en el sitio web de Nvidia.

En el documento, el empresario manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones y aseguró que está comprometido con la protección de la empresa y la seguridad nacional de Estados Unidos.