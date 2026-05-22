Demandan a Gobierno de Trump por usar música de Snoopy

La compañía aseguró que decidió actuar legalmente debido al incremento del uso de sus composiciones en plataformas digitales y redes sociales.

El uso no autorizado de la música vinculada a Snoopy y Charlie Brown desató una serie de demandas en Estados Unidos que incluso alcanzaron al Gobierno de Donald Trump. La empresa Lee Mendelson Film Productions, propietaria de los derechos musicales relacionados con la franquicia, presentó cuatro acciones legales contra distintas compañías y entidades.

Entre los acusados aparece el Departamento del Interior de EUA, señalado por utilizar sin licencia el arreglo musical de ‘O Tannenbaum’, tema incluido en el clásico especial navideño ‘A Charlie Brown Christmas’. Según la demanda, la melodía fue usada en una tarjeta digital compartida en redes sociales.

Acusan uso excesivo de la música de Snoopy

Además del gobierno estadounidense, las demandas también apuntan contra una empresa de videojuegos, una casa de subastas y un fabricante de cinturones por presuntas violaciones de propiedad intelectual.

La compañía aseguró que decidió actuar legalmente debido al incremento del uso de sus composiciones en plataformas digitales y redes sociales sin autorización.

“Ya no toleraremos que las empresas utilicen nuestra propiedad intelectual sin licencia”, afirmó el abogado Marc Jacobson.

Hasta el momento, Peanuts Worldwide LLC, propietaria de los personajes de Charlie Brown y Snoopy, no participa en ninguno de los procesos judiciales iniciados por la firma musical.