Demanda metro de NY al Gobierno de Trump por retener fondos

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, explicó que el Gobierno federal obligó a la autoridad estatal a acudir a los tribunales al no liberar los fondos

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), responsable del metro de Nueva York, presentó este martes una demanda contra la Administración de Donald Trump por la retención de casi 60 millones de dólares destinados a la ampliación de la Segunda Avenida, un proyecto largamente esperado que podría sufrir retrasos.

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, anunció la acción judicial en un video junto al director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, en el que explicó que el Gobierno federal obligó a las autoridades estatales a acudir a los tribunales tras no liberar los fondos, pese a las advertencias previas.

La demanda, dirigida contra el Departamento de Transporte de Estados Unidos, fue presentada ante el Tribunal de Reclamaciones Federales en Washington por incumplimiento de contrato.

"Una vez más, Nueva York se ha visto obligada a demandar a la Administración Trump para impedir que suspenda arbitrariamente miles de millones de dólares en fondos para infraestructura previamente comprometidos", afirmó Hochul.

La gobernadora recordó que la ampliación del metro de la Segunda Avenida ha sido una promesa incumplida durante décadas para los residentes de East Harlem.

"Durante casi un siglo, se les ha prometido este proyecto sin que se materialice", señaló.

La iniciativa, propuesta por primera vez en la década de 1920, ha enfrentado numerosos obstáculos a lo largo del tiempo.

La primera fase se completó en 2017, mientras que la segunda, ya en construcción, prevé extender la línea Q desde la calle 96 y la Segunda Avenida, en el Upper East Side de Manhattan, hasta la calle 125 y Lexington Avenue, en East Harlem, donde se construirán tres nuevas estaciones.

El proyecto tiene un coste estimado de unos 6,900 millones de dólares, aproximadamente la mitad financiados con fondos federales, y su inauguración está prevista para 2032. Sin embargo, la MTA advirtió de que la retención de más de 58 millones de dólares podría retrasar el calendario.

En octubre pasado, la Administración Trump informó de la suspensión de fondos tanto para la Segunda Avenida como para el proyecto ferroviario Gateway, que conecta Nueva Jersey y Nueva York. Este último continuó tras una demanda que obligó al Gobierno federal a liberar los recursos.

Según el Departamento de Transporte, la retención de los fondos responde a una revisión de los contratos para verificar su cumplimiento con nuevas políticas relacionadas con diversidad, equidad e inclusión.

Hochul responsabilizó directamente al expresidente del riesgo que enfrenta la obra: "Hemos logrado avances significativos: las obras están en marcha y el proyecto avanza según lo previsto y dentro del presupuesto. Pero la suspensión ilegal de la financiación por parte de Donald Trump pone todo en peligro", afirmó.

"Le dijimos que si no restablecía la financiación acudiríamos a los tribunales, y hoy estamos cumpliendo esa advertencia. Como ocurrió con Gateway, tiene dos opciones: liberar los fondos o esperar a que un juez lo obligue", añadió.

Por su parte, Lieber subrayó la importancia del proyecto al indicar que unos 200,000 neoyorquinos utilizan diariamente la línea Q, mientras que otros 100,000 llevan décadas esperando su extensión.