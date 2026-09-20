Delcy Rodríguez y Santiago Peña reactivan diálogo bilateral

Uno de los temas centrales es la deuda paraguaya por la compra de petróleo venezolano, calculada por Asunción en aproximadamente 300 millones de dólares

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este sábado en Caracas al mandatario de Paraguay, Santiago Peña, en un encuentro que abre la posibilidad de restablecer los vínculos diplomáticos entre ambas naciones después de veinte meses de ruptura.

Peña llegó al palacio de Miraflores acompañado por la primera dama, Leticia Ocampos. Tras ser recibidos por Rodríguez, los tres posaron brevemente ante las cámaras y el presidente paraguayo expresó que se encontraba “muy contento de estar” en Venezuela.

Paraguay y Venezuela buscan recuperar el diálogo

El encuentro fue presentado como una reunión basada en el mutuo respeto, con el propósito de iniciar conversaciones que permitan avanzar hacia la reactivación de las relaciones diplomáticas o consulares.

Los vínculos quedaron suspendidos en enero de 2025, después de que Peña reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales venezolanas de 2024.

El Consejo Nacional Electoral proclamó vencedor a Nicolás Maduro, pero no publicó posteriormente las actas que debían respaldar los resultados. La postura adoptada por Paraguay provocó que Caracas rompiera relaciones y ordenara la salida del personal diplomático.

#ÚltimoMinuto| así recibió la presidenta, Delcy Rodríguez al presidente de Paraguay, Santiago Peña.



El Senado paraguayo autorizó el 16 de septiembre el viaje de Peña a Caracas, previsto para hoy 19 de septiembre de 2026, antes de trasladarse a Nueva York para la Asamblea… pic.twitter.com/rHyhdJO8TR — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) September 19, 2026 Migración, comercio y deuda petrolera entran en la agenda La conversación entre Rodríguez y Peña contempla asuntos migratorios, atención a los ciudadanos de ambos países, desarrollo económico, comercio y posibles mecanismos de cooperación. Uno de los temas centrales es la deuda paraguaya por la compra de petróleo venezolano, calculada por Asunción en aproximadamente 300 millones de dólares. El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, reconoció que existen diferencias entre el monto reclamado anteriormente por Venezuela y los registros de Petróleos Paraguayos. La controversia fue presentada ante la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París. Segunda visita presidencial desde enero Santiago Peña se convirtió en el segundo jefe de Estado que visita Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero. El primero fue el entonces presidente colombiano Gustavo Petro, quien viajó a Caracas en abril. La llegada del mandatario paraguayo representa un nuevo movimiento en la agenda internacional de Delcy Rodríguez, enfocada en recuperar canales de comunicación y normalizar las relaciones venezolanas con otros gobiernos. Peña continuará su gira en Nueva York Después de su visita a Caracas, Peña viajará a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde intervendrá por tercera ocasión desde que asumió la Presidencia de Paraguay en agosto de 2023. Rodríguez también tiene previsto viajar a Estados Unidos y reunirse el martes con el presidente Donald Trump en Nueva York. De concretarse, será la primera visita de un jefe de Estado venezolano desde la realizada por Maduro en 2018.