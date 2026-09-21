Delcy Rodríguez representará a Venezuela ante la ONU

La presidenta encargada de Venezuela viajará a Nueva York, donde está previsto que se reúna el martes con Donald Trump en el marco de la ONU

El gobierno de Venezuela confirmó este domingo la participación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en la próxima Asamblea General de la ONU, en donde se tiene prevista una reunión el martes con el mandatario de Estadis Unidos, Donald Trump.

Esta participación representa la primera visita de un presidente de Venezuela desde 2018, cuando Nicolás Maduro pisó suelo estadounidense.

A través de su cuenta de X, el Ministerio de Comunicación de Venezuela anunció que Rodríguez “llevará la voz de la nación al escenario mundial”.

“¡Nos vemos en la ONU!”, expresó la cartera de Comunicación en el mensaje, donde destacó que Venezuela, gracias a “esfuerzos previos”, ha recuperado su estatus y se ha reincorporado a “la dinámica diplomática del planeta”.

El pasado viernes, la Casa Blanca anunció que Trump y Rodríguez se reunirán el martes en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, en lo que será el primer encuentro entre ambos.

Además de esto, la reunión entre ambos mandatarios será el primer encuentro de este tipo en más de 11 años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.