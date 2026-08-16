Delcy Rodríguez reporta 1,046 excarcelaciones en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este sábado que 1,046 personas que se encontraban privadas de la libertad ya regresaron a sus hogares, en el marco de acuerdos alcanzados entre venezolanos.

A través de una publicación en X, Rodríguez señaló que el proceso continuará y aseguró que se avanzará con responsabilidad, aunque no ofreció detalles sobre el periodo al que corresponde la cifra ni sobre la identidad de las personas excarceladas.

Venezuela reafirma su compromiso con la reconciliacion nacional. 1.046

connacionales que estaban privados de libertad han retornado a sus hogares en el marco de los acuerdos alcanzados entre venezolanos. Continuaremos avanzando con responsabilidad. — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) August 15, 2026

La cifra coincide con la reportada por Estados Unidos

El número mencionado por Rodríguez coincide con el dado a conocer un día antes por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien indicó que 1,046 venezolanos habían sido liberados desde el 3 de enero.

Rubio señaló que Washington continuará dando seguimiento al desarrollo de las conversaciones y al cumplimiento de los compromisos contemplados en un plan dividido en tres etapas: estabilización, recuperación y transición.

De acuerdo con el funcionario estadounidense, este proceso es considerado clave para avanzar hacia la reconciliación y una nueva etapa política en Venezuela.

Gobierno reporta nuevas excarcelaciones

El Gobierno venezolano informó el viernes que 131 excarcelaciones fueron acordadas por tribunales del país a petición del Ministerio Público, después de que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática solicitara una evaluación de los casos.

El programa fue creado por Rodríguez y contempla la revisión de situaciones relacionadas con personas que permanecían detenidas.

Dirigentes, activistas y organizaciones opositoras y de derechos humanos mantienen la exigencia de liberar a todas las personas consideradas presos políticos en Venezuela.

Según el último boletín del Foro Penal, publicado el viernes, todavía existen más de 390 presos políticos en el país.

El Gobierno venezolano rechaza que existan presos políticos y sostiene que las personas detenidas fueron privadas de la libertad por la comisión de delitos. Esta postura es cuestionada por organizaciones de derechos humanos y partidos de oposición.