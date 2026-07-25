Delcy Rodríguez recibe a congresistas de EUA en Caracas

Desde que asumió el Ejecutivo venezolano, la mandataria también ha sostenido reuniones con funcionarios de alto nivel de la administración estadounidense

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este viernes en Caracas a una delegación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en la primera visita oficial de congresistas de ese país desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos.

El encuentro tuvo como eje la revisión de la agenda bilateral, la cooperación en defensa y la seguridad fronteriza, dentro del proceso de acercamiento iniciado entre Caracas y Washington durante los primeros meses de 2026.

Congresistas estadounidenses visitan Caracas

La delegación estuvo integrada por los representantes Brian Mast, Randy Fine, Kat Cammack y Jonathan Jackson, quienes sostuvieron conversaciones con Rodríguez y funcionarios venezolanos en torno a los asuntos prioritarios de la relación bilateral.

También participaron el encargado de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett; el canciller venezolano, Félix Plasencia, y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

Como parte de su agenda, los legisladores tienen previsto reunirse con autoridades del Ministerio de Defensa y de la Superintendencia Nacional Antidrogas para analizar mecanismos de colaboración contra el crimen transnacional y revisar los esquemas de vigilancia fronteriza.

Primera visita de la Cámara tras restablecer relaciones

La presencia de los congresistas representa un nuevo paso en la normalización de los vínculos diplomáticos, restablecidos en marzo después de varios años de ruptura y de los acontecimientos del 3 de enero, cuando Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados durante una operación militar estadounidense.

En marzo, Rodríguez había recibido a integrantes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense durante una visita técnica y política, orientada a mantener una comunicación directa, atender diferencias históricas y fortalecer la cooperación energética.

Desde que asumió el Ejecutivo venezolano, la mandataria también ha sostenido reuniones con funcionarios de alto nivel de la administración estadounidense, entre ellos el secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum.

Elecciones y diálogo político entran en la agenda

La visita legislativa coincide con nuevas declaraciones del presidente Donald Trump sobre el futuro político de Venezuela. El mandatario estadounidense consideró que el país todavía no se encuentra preparado para realizar elecciones, aunque reconoció que se han registrado avances.

“En cuanto a las elecciones en Venezuela, todavía no están preparados para eso. Pero ha habido muchos avances”, declaró Trump.

En paralelo, la Asamblea Nacional venezolana y un sector opositor encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera acordaron iniciar conversaciones el próximo 1 de agosto, con el propósito de fortalecer las condiciones democráticas y avanzar hacia una eventual salida electoral.

La cooperación en seguridad y la apertura del diálogo político se perfilan como dos de los principales componentes de la nueva relación entre Caracas y Washington, mientras ambos gobiernos mantienen contactos para ampliar su entendimiento diplomático, económico y energético.