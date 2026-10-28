Delcy Rodríguez promete hambre cero en Venezuela para 2028

Según su planteamiento, la iniciativa busca articular los distintos procesos productivos del país para avanzar en la lucha contra el hambre

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que recorrerá el país junto con integrantes de su Gobierno para apoyar a productores del campo, como parte de una estrategia con la que prometió alcanzar la meta de “hambre cero” en 2027 o 2028.

Durante un encuentro con campesinos en el estado de Aragua, la mandataria vinculó el recorrido con el plan Venezuela Alimenta, presentado este mes para coordinar la producción de alimentos.

Las visitas comenzarían el lunes 2 de noviembre e incluirían acercamientos con agricultores, pescadores y acuicultores.

Rodríguez sostuvo que Venezuela podría cumplir el objetivo antes de 2030, año previsto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. La fecha planteada por la mandataria es una meta de su Gobierno, cuyo cumplimiento dependerá de los resultados de las medidas anunciadas.

Gobierno busca impulsar la producción de alimentos

La presidenta encargada explicó que el recorrido, denominado por su Gobierno “renacer productivo”, busca acercar a las autoridades a las zonas donde se producen alimentos y atender a quienes trabajan en el campo y en el sector pesquero.

El plan Venezuela Alimenta fue presentado el 12 de octubre durante la participación de Rodríguez en el Foro Mundial de la Alimentación, en Roma.

Según su planteamiento, la iniciativa busca articular los distintos procesos productivos del país para avanzar en la lucha contra el hambre.

En su intervención en Aragua, Rodríguez llamó a los campesinos a sumarse al programa y afirmó que el trabajo de los productores será fundamental para alcanzar la meta. Hasta el momento no se ha difundido una agenda completa del recorrido ni un presupuesto específico para las visitas anunciadas.

La inseguridad alimentaria sigue afectando a los hogares

El anuncio llega en un contexto en el que numerosas familias venezolanas todavía enfrentan dificultades para acceder a alimentos. Un estudio de la firma Consultores 21 estimó que 56 por ciento de los hogares padecía algún grado de inseguridad alimentaria en 2026, frente al 67 por ciento registrado en mayo de 2025.

La medición se realizó en 2 mil hogares entre finales de agosto y principios de septiembre. El indicador de inseguridad alimentaria abarca distintos niveles de dificultad para acceder a alimentos y no es equivalente directamente a una medición de hambre o subalimentación.

Sin fecha para elecciones presidenciales

Rodríguez asumió como presidenta encargada en enero de 2026, después de que Nicolás Maduro fuera capturado por fuerzas estadounidenses durante una operación militar en Caracas. Desde entonces, distintos sectores de la sociedad civil y de la oposición han reclamado la convocatoria a elecciones presidenciales.

La mandataria ha afirmado que se celebrarán comicios, aunque todavía no ha anunciado una fecha. Estados Unidos señaló que, tras la reforma del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, Rodríguez debería declarar vacante la presidencia y convocar a elecciones.