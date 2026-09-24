Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela ante la ONU

Rodríguez sostuvo que el proceso deberá ofrecer garantías para “todas las fuerzas políticas” y funcionar como una vía para superar la confrontación interna

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que su país celebrará elecciones, aunque evitó establecer una fecha o presentar un calendario para el proceso.

Durante su primera intervención ante la ONU como mandataria encargada, Rodríguez aseguró que los futuros comicios contemplarán la participación de las distintas fuerzas políticas y estarán precedidos por un proceso de diálogo con sectores de la oposición.

“En Venezuela habrá elecciones y en esa dirección hemos iniciado un diálogo político con sectores de la oposición (...) en igualdad de condiciones para todos”, declaró.

Elecciones anunciadas, pero todavía sin fecha definida

El anuncio representa uno de los compromisos políticos más relevantes asumidos por el Gobierno interino, pero deja pendientes aspectos fundamentales como la fecha de la votación, la integración de las autoridades electorales y las condiciones para garantizar la participación de toda la oposición.

Rodríguez sostuvo que el proceso deberá ofrecer garantías para “todas las fuerzas políticas” y funcionar como una vía para superar la confrontación interna.

“Una elección debe ser una solución, no un generador de conflictos irreconciliables”, afirmó.

La mandataria señaló que las instituciones venezolanas están siendo preparadas para desarrollar un proceso electoral ordenado y verificable. También aseguró que el país inició una transformación democrática e institucional orientada a construir una sociedad más libre, próspera y reconciliada.

Gobierno inicia diálogo con sectores de la oposición

El Ejecutivo venezolano aseguró haber abierto conversaciones políticas con representantes opositores para establecer las condiciones de los próximos comicios. Sin embargo, no se informó qué organizaciones participan ni cuáles serán los mecanismos para garantizar igualdad durante la contienda.

Entre las principales exigencias de la oposición se encuentran la conformación de autoridades electorales independientes, la apertura del espacio político y la presentación de un cronograma verificable.

La dirigente María Corina Machado, una de las figuras más representativas del sector opositor, no forma parte hasta ahora de las conversaciones anunciadas por Rodríguez.

La presión para convocar elecciones aumentó después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero. Desde entonces, organizaciones políticas y sectores de la sociedad civil han solicitado una elección presidencial que defina el futuro institucional del país.

Reunión con Trump precedió al anuncio ante la ONU

El pronunciamiento de Rodríguez ocurrió un día después de su encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump en el hotel Lotte New York Palace, durante una recepción organizada para mandatarios y representantes extranjeros con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU.

La conversación marcó un giro en la relación entre Washington y Caracas, cuyas relaciones diplomáticas permanecían rotas desde 2019.

Durante el encuentro se abordaron asuntos relacionados con la recuperación económica venezolana, la reestructuración de la deuda y la necesidad de avanzar hacia elecciones libres y justas.

En su discurso, que tuvo una duración aproximada de 18 minutos, Rodríguez agradeció la disposición de Trump para retomar el diálogo y la cooperación bilateral. También pidió respaldo internacional para acompañar la recuperación económica y la transición hacia lo que definió como una “democracia plena”.

El anuncio abre una nueva etapa política para Venezuela, aunque su alcance dependerá de que el Gobierno establezca una fecha, defina reglas electorales transparentes y garantice la participación efectiva de todas las fuerzas políticas.