Delcy Rodríguez llega a Países Bajos por disputa del Esequibo

La presidenta encargada de Venezuela, llegó este domingo a Países Bajos para participar en las audiencias públicas de la Corte Internacional de Justicia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este domingo a Países Bajos para participar en las audiencias públicas de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la disputa territorial con Guyana por la región del Esequibo, donde aseguró que defenderá los “derechos históricos” de su país sobre ese territorio.

A través de un mensaje difundido en Telegram, Rodríguez afirmó que su presencia en La Haya busca respaldar “la majestad y el vigor del Acuerdo de Ginebra de 1966”, instrumento que Caracas considera el único marco jurídico válido para alcanzar una solución negociada con Guyana.

Venezuela insiste en su reclamación histórica

La mandataria sostuvo que “el único titular de la Guayana Esequiba es Venezuela” y reiteró que su gobierno continuará reivindicando lo que considera derechos legítimos sobre una región de aproximadamente 160 mil kilómetros cuadrados, rica en petróleo y recursos naturales.

Rodríguez fue recibida en el Aeropuerto Internacional de Ámsterdam-Schiphol por integrantes de la delegación venezolana, incluido el canciller Yván Gil, quien ya había participado en fases previas del proceso ante el principal órgano judicial de Naciones Unidas.

La CIJ celebra sesiones públicas del 4 al 11 de mayo para analizar el caso impulsado por Guyana en 2018, que busca validar el Laudo Arbitral de París de 1899, decisión que fijó la frontera a favor de la entonces Guayana Británica.

Venezuela declaró nulo ese laudo en 1962, al denunciar presuntas irregularidades, y desde entonces sostiene que la controversia debe resolverse exclusivamente mediante negociación bilateral bajo el Acuerdo de Ginebra de 1966.

Esequibo, territorio estratégico y fuente de tensión

El Esequibo representa cerca de dos tercios del territorio actual de Guyana y permanece bajo administración guyanesa desde hace más de un siglo, aunque Caracas mantiene su reclamación histórica.

La zona ha cobrado mayor relevancia internacional por sus importantes reservas energéticas, especialmente tras descubrimientos petroleros en áreas cercanas, lo que ha intensificado tensiones diplomáticas entre ambos países.