Con la escala en Abu Dabi, Rodríguez da continuidad a una agenda centrada en atraer inversiones y ampliar las relaciones económicas con países del Golfo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este domingo 15 de noviembre a Emiratos Árabes Unidos para promover inversiones y ampliar el intercambio comercial, en la tercera escala de una gira que comenzó en Turquía y continuó en Catar.

En Abu Dabi fue recibida por Reem Al Hashimy, ministra de Estado para la Cooperación Internacional, y Ali Mohammed Hammad Al Shamsi, secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, según imágenes difundidas por el Gobierno venezolano.

Agenda en Abu Dabi apunta a cooperación comercial

Rodríguez sostuvo una reunión con Al Hashimy para revisar oportunidades de cooperación y fortalecer los contactos políticos entre ambos países. La mandataria señaló en Telegram que busca impulsar alianzas estratégicas y nuevas inversiones.

La acompañan el canciller Oliver Blanco, el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, y la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao.

La visita ocurre después de un contacto entre las cancillerías. El 7 de noviembre, el ministro emiratí Abdullah bin Zayed Al Nahyan conversó por teléfono con Blanco sobre oportunidades para ampliar la cooperación bilateral.

En Catar abordó inversiones y coordinación internacional

Antes de viajar a Emiratos, Rodríguez se reunió este domingo en Doha con el emir Tamim bin Hamad Al Thani. Ambos revisaron posibilidades de colaboración, especialmente en los ámbitos económico y de inversión.

El emir también destacó la importancia de mantener consultas sobre asuntos de interés común para contribuir a la seguridad y la estabilidad internacionales. Rodríguez, por su parte, expresó la intención de ampliar la cooperación estratégica entre Caracas y Doha.

La mandataria había llegado a Catar el sábado, después de encontrarse el viernes con el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, en Turquía, donde participaron en la cumbre climática COP31.

Con la escala en Abu Dabi, Rodríguez da continuidad a una agenda centrada en atraer inversiones y ampliar las relaciones económicas con países del Golfo, cuyos resultados concretos permanecen pendientes de anuncio público.