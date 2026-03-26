Delcy Rodríguez designa nuevo ministro y embajadora ante la ONU

La presidenta encargada de Venezuela nombra a Johann Álvarez en Comercio Exterior y envía a Coromoto Godoy como representante ante Naciones Unidas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó al economista Johann Álvarez Márquez como nuevo ministro de Comercio Exterior, en sustitución de Coromoto Godoy, quien asumirá como embajadora del país ante la Organización de las Naciones Unidas.

El anuncio se realizó mediante un mensaje oficial, en el que la mandataria destacó la trayectoria de ambos funcionarios y los retos que enfrentarán en sus nuevas responsabilidades.

Rodríguez informó que Coromoto Godoy tendrá la encomienda de llevar la “voz digna y soberana” de Venezuela en el ámbito internacional, confiando en su experiencia diplomática para fortalecer la presencia del país en el sistema multilateral.

Godoy cuenta con una amplia carrera en el servicio exterior, donde ha sido embajadora en España, Trinidad y Tobago e India, además de desempeñarse como cónsul en Miami.

Asimismo, la mandataria agradeció la labor de Samuel Moncada, quien fungió como representante permanente ante la ONU desde 2017.

Sobre Johann Álvarez Márquez, Rodríguez señaló que es un especialista en comercio exterior y que asume el cargo en un momento clave para la economía venezolana.

Destacó que su gestión será fundamental para impulsar una economía productiva y diversificada, así como para fortalecer la presencia del país en los mercados internacionales.

Reconfiguración del gobierno

Estos nombramientos forman parte de una serie de cambios impulsados por Rodríguez desde que asumió la Presidencia encargada en enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo internacional.

En los últimos meses, la mandataria ha realizado múltiples ajustes en el gabinete, incluyendo áreas estratégicas como energía, hidrocarburos y defensa, en un proceso orientado a reorganizar la administración pública.

Entre otros cambios recientes, el Parlamento venezolano aprobó el nombramiento de Arianny Viviana Seijo Noguera como nueva procuradora general, en sustitución de Reinaldo Muñoz Pedroza.

Además, Rodríguez ha impulsado reestructuraciones en el alto mando militar y otras dependencias clave, en medio de un contexto político marcado por tensiones internas y presión internacional.