Delcy Rodríguez crea nueva unidad militar para emergencias

La presidenta encargada también cuestionó las versiones que advertían posibles escenarios de conflictividad social derivados de la emergencia

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la creación de una nueva unidad militar especializada en atención de emergencias y desastres, en medio de las críticas dirigidas al desempeño de las fuerzas armadas durante la respuesta a los terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio y que han dejado miles de víctimas.

El anuncio se produjo durante la ceremonia conmemorativa por los 150 años de la independencia de Venezuela, donde la mandataria informó que instruyó al Ministerio de Defensa a conformar un cuerpo especial que tendrá como misión intervenir en situaciones de catástrofes naturales y emergencias de gran escala.

La nueva unidad llevará el nombre de Antonio José de Sucre

Rodríguez detalló que el nuevo organismo llevará el nombre de "Unidad de Tarea Especial de Emergencia Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre", en honor al prócer independentista venezolano y uno de los principales líderes militares de la emancipación sudamericana.

La presidenta encargada explicó que esta nueva estructura buscará fortalecer la capacidad de respuesta del Estado venezolano ante eventos naturales de gran impacto, mediante la coordinación de recursos militares, logísticos y de protección civil.

Asimismo, anunció que el encargado de encabezar esta nueva unidad será el general de brigada Pabón Castellanos, quien tendrá la responsabilidad de organizar el despliegue operativo y establecer los protocolos de actuación para futuras emergencias.

Rodríguez responde a las críticas por la actuación militar

El anuncio ocurre en un contexto de cuestionamientos hacia la actuación de las fuerzas armadas durante la emergencia provocada por el doble terremoto del 24 de junio, desastre que ha dejado un saldo oficial de 3 mil 342 personas fallecidas, además de miles de heridos y damnificados.

Durante su intervención, Rodríguez defendió la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y rechazó las críticas que han surgido respecto a la participación militar en las labores de rescate y remoción de escombros en el estado de La Guaira, la entidad más afectada por los sismos.

"Han querido atacar a nuestra fuerza armada, denigrándola, atacándola, y nosotros los hemos visto a ellos ahí ayudando al pueblo, salvando vidas, sacando cuerpos", afirmó la mandataria.

La presidenta encargada también cuestionó las versiones que advertían posibles escenarios de conflictividad social derivados de la emergencia, asegurando que la respuesta de la población ha estado marcada por la solidaridad y el apoyo comunitario.

Más de 800 nuevos oficiales serán desplegados

Como parte de las medidas anunciadas, Rodríguez encabezó la graduación de más de 800 nuevos oficiales militares y ordenó el despliegue inmediato de los nuevos tenientes de corbeta hacia las zonas afectadas por el desastre, particularmente en el estado de La Guaira.

La mandataria aseguró haber instruido personalmente el despliegue de las fuerzas armadas tras los terremotos y reiteró su respaldo a las labores realizadas por militares, rescatistas y personal de emergencia.

"Me hago responsable por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está allí en el territorio, está allí abrazando a los familiares que esperan recuperar a sus seres queridos debajo de los escombros", expresó.

La creación de esta nueva unidad especializada representa uno de los principales cambios institucionales anunciados por el gobierno venezolano desde el inicio de la crisis provocada por los terremotos y forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la capacidad de respuesta ante futuras catástrofes en el país.